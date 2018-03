Se Norge-Australia på TV 2 og TV 2 Sumo fredag fra klokken 17.30. ​

Joshua King og Alexander Sørloth er ikke med i troppen til privatlandskampene mot Australia og Albania.

I stjernespissenes fravær kan Bjørn Maars Johnsen få sjansen på topp.

Den amerikanskfødte spissen har imponert i nederlandsk fotball denne sesongen, og fikk også en god porsjon skryt av Lagerbäck på mandagens pressekonferanse.

– Jeg synes utviklingen hans har vært positiv. Han er veldig lærevillig. Han har tatt steg, og har en egenskap til å komme til sjanser. Han har en jokeregenskap.

– Jeg må gå for det

Johnsen er tilbake i landslagsvarmen etter å ha banket inn mål for ADO Den Haag i den nederlandske æresdivisjonen. Han er for tiden på delt andreplass på toppscorerlisten med tolv fulltreffere.

Nå er målet å bli toppscorer i serien.

– Det er gøy. Akkurat nå har jeg tolv mål, men jeg håper å få flere. Først handlet det bare om å score og vise at jeg var god nok, men nå når jeg er så nær så må jeg gå for det. Jeg må prøve å bli toppscorer, det er mitt neste mål. Jeg vil komme så nært som mulig, sier norskamerikaneren til TV 2 på en blanding av norsk og engelsk.

– Jeg vil ikke være lei meg hvis jeg ikke klarer det, men det er et mål.

– Har det gått over all forventning?

– For min egen del, nei, men jeg har kanskje overgått forventningene til det nederlandske folket. De hadde kanskje ikke helt troen på meg, og var skeptiske. Alle nordmennene i serien gjør det svært bra. Vi viser at vi er en tilvekst til ligaen.

Kan flytte på seg igjen

Johnsen, som har norsk far og amerikansk mor, har levd et nomadisk fotballiv, og har i løpet av sin forholdsvis korte karriere vist at han ikke er redd for å forsøke seg i ukjent farvann. 26-åringen har i tur og orden spilt i så forskjellige fotball-land som Norge, Spania, Portugal, Bulgaria og Skottland, før han endte opp i Nederland før denne sesongen.

Mange ville kanskje tenkt at det var på tide å slå rot, men selv vil ikke spissen utelukke at han igjen kan bli fristet til å dra fra Den Haag hvis tilbudet er det rette.

– Man vet aldri. Jeg er veldig fornøyd og komfortabel i byen jeg bor i nå. Jeg gjorde denne avgjørelsen sammen med landslagstrenerne. De hjalp meg, og jeg tror det var den beste avgjørelsen for meg. Kanskje bør jeg spille her i noen år og få mer erfaring. Eller kanskje jeg bør flytte på meg igjen, jeg vet ikke. Jeg vil ta det som det kommer, sier Johnsen til TV 2.

– Jeg føler at jeg har mer å bevise. Forhåpentligvis kan jeg ta med meg den gode formen inn på landslaget. Jeg er her for å bevise noe.

