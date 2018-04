Hvis du er av typen som liker å kjøre der det knapt er vei og ha med senga på taket – da har Peugeot konseptbilen som kan passe for deg.

Peugeot Rifter 4X4 Concept debuterte på bilutstillingen i Genève tidligere i mars og skilte seg ut som en av de tøffeste bilene der.

I Genève viste Peugeot også fram produksjonsversjonen av nye Rifter. Konseptmodellen er ifølge franskmennene spesialutviklet for de med en ekstra dose eventyrlyst.

Peugeot har tøffet opp det som egentlig er en ganske kjedelig varebil.

Hevet 80 millimeter

For å sikre best mulig fremkommelighet er den utstyrt med firehjulsdriftsystem fra Peugeots samarbeidspartner Dangel. I tillegg har den hele 80 millimeter høyere bakkeklaring enn standardutgaven. Det kan være gull verdt utenfor veien.

Firehjulsdriftsystemet har tre ulike modus, de velges ved hjelp av en spak i midtkonsollen. 2RM lar deg kjøre i tohjulsdreven modus for lavest mulig drivstofforbruk, 4RM-modus gjør at viskosekoblingen kobler inn bakhjulene ved behov – og Lock-modus låser bakakselen slik at man kan takle ekstra tøft terreng.

Bakkeklaringen er hevet med hele 80 millimeter, det kan være godt å ha når veiene virkelig blir dårlige.

Hotellrom på taket

Under panseret finner vi en dieselmotor med 130 hestekrefter og 300 newtonmeter. Konseptbilen er også utstyrt med offroadhjul fra BF Goodrich, en buet LED-stripe over frontruten som sørger for ekstra lys utenfor allfarvei og et spesialutviklet ”Overland”-telt fra Autohome.

Med teltet på taket fungerer Rifter 4X4 Concept som en fullverdig ekspedisjonsbil – nærmest uansett hvor du vil reise. Her er det bare å klatre i stigen og trekke den opp etter seg – så har du et trygt og luftig "hotellrom" godt hevet over omgivelsene.

Telt på taket og sykkel på stativet bakerst, her ligger til til rette for en aktiv ferie.

Machofaktor

På utsiden er det også tydelig at Rifter 4X4 Concept ikke er noen standardbil. Den har fått en rekke detaljer som både gir et røffere uttrykk og beskytter bilen i tøft terreng. Det som egentlig er en ganske kjedelig og kompakt varebil, er spritet opp med en solid dose machofaktor.

På innsiden følger bilen samme tema som på utsiden – med blant annet gule detaljer, sort alcantara og aluminiumsdekor. Dessuten har den fått en av de bredeste midtkonsollene vi har sett på en stund.

Stylingelementene er også på plass innvendig.

