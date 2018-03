Hendelsen skjedde i en leilighet på Grønland i Oslo den 7. mai i fjor.

Mellom klokken 19.30 og 21.45 om kvelden ble kvinnen i 40-årene utsatt for ekstremt brutal vold av en 23-åring.

Ifølge tiltalen skal mannen slått hodet hennes med en lampefot og/eller en bærbar datamaskin. Han skal videre ha sparket mot kvinnens hode og overkropp.

Hun ble påført svært alvorlige bruddskader i overkroppen og i hodet.

Hun ble forlatt alene i leiligheten. Da var kvinnen bevisstløs og hun hadde blitt påført en alvorlig hjerneskade.

Kvinnen ble funnet noen timer senere og ble tatt med til sykehus. Der ble hun gitt livsforlengende behandling i drøyt tre måneder før hun døde 15. august i fjor.

For syk for fengsel

Det er Oslo statsadvokatembeter som har tatt ut drapstiltalen. Flere sakkyndige har konkludert med at 23-åringen var psykotisk da han utførte den dødelige volden.

Han er i dag diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse.

Dermed vil aktoratet legge ned påstand om at mannen ikke kan straffes med fengsel, men at han skal overføres til tvungent psykisk helsevern.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Knut Brindem, ønsket tiltalte først å bli overført til vanlig soning i varetekt.

– I takt med behandlingen han har fått på institusjon, har min klient innsett at han ikke var seg selv. Han vil derfor samtykke til tvungent psykisk helsevern, sier Brindem til TV 2.

Tente på leilighet

Nøyaktig hva som var motivet for drapet, er noe uklart. I politiavhør har mannen sagt at han følte seg truet av kvinnen og at volden ble gjort i selvforsvar, men dette skjedde altså på et tidspunkt hvor han var psykotisk.

Ifølge forsvarer Brindem var avdøde og tiltalte venner. Det skal ikke ha vært et kjærlighetsforhold mellom dem. Tiltalte har ikke tidligere sonet lange dommer.

I tillegg til punktet om vold, er mannen også tiltalt for å ha forsøkt å ha tenne på et rom i en leilighet på Majorstua. Han skal ha brukt en sprayboks og en lighter for å få fyr på isolasjonen, noe som førte til skader på en vegg.