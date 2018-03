faktisk.no sjekker:

Støre bryter i kke Grunnloven når han prøver å presse Solberg til å flytte Listhaug

Foto: Bøe, Torstein / SCANPIX

Faktisk.no konkluderer med at der er feil at Jonas Gahr Støre bryter Grunnloven med sine politiske utspill om at Sylvi Listhaug må bytte departement.