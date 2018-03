Hvis du kjøper bruktbil av en privatperson og så ønsker å klage på en reparasjon gjort tidligere: Må du da klage til forrige eiere, eller kan du selv ta det med verkstedet?

Det er utgangspunktet for en sak som kommer opp for Høyesterett denne uken.

Norges Automobilforbund (NAF) kjører den på vegne av et medlem. De karakteriserer dette som en viktig prinsippsak.

Feil førte til motorhavari

Utgangspunktet er slik: NAF-medlemmet kjøpte for noen år siden en bruktbil av et dødsbo. Bilens registerreim hadde blitt skiftet av tidligere eier, på et godkjent verksted. Etter en stund fikk bilen motorhavari.

Lagmannsrettens dom slår fast at det var gjort feil under arbeidet med skifte av registerreim og at det førte til motorhavariet.

Uenigheten går på om NAF-medlemmet kan fremme sitt krav direkte mot verkstedet, eller om han er henvist til å måtte fremme dette kravet mot dødsboet – som igjen må fremme kravet mot verkstedet.

Enklere for forbrukerne

Derfor har saken nå kommet til Høyesterett som skal ta stilling til om kjøpsloven § 84 annet ledd gir en slik direktekravsrett eller om denne bestemmelsen kun gir en rett til å gå på tidligere yrkesselgere, det vil si forhandlere.

NAF og bilbransjen er uenige om hvordan loven skal forstås på dette punktet.

– Det er også i Høyesterett et spørsmål om vårt medlem har en slik direktekravsrett på ulovfestet grunnlag, det vil si på basis av regler utviklet gjennom rettspraksis mv. Vi mener at man har hjemmel for slik direktekravsrett. Det medfører ikke større ansvar for verkstedet, men gjør det langt enklere for forbrukerne, sier NAF-advokat Jens Christian Riege, i en pressemelding.

Han representerer NAF-medlemmet i Høyesterett.

Andre gang til Høyesterett

Uavhengig av utfallet mener NAF det er viktig å få en avklaring, da dette er en vanlig problemstilling. Det selges et stort antall bruktbiler mellom private hvert eneste år – og det er relativt vanlig at ny eier opplever problemer knyttet til tidligere verkstedsbesøk.

Dette er for øvrig andre gang NAF tar et medlems sak gjennom hele rettsystemet og til Høyesterett. Første gangen var det snakk om rustskader på en Mercedes. Også dette var en viktig prinsippsak som endte med at medlemmet fikk medhold.

