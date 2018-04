"Det er sannsynlig at svært mange av de sikkerhetsidéene som i dag utprøves på eksperimentbilene i en eller annen form blir å finne i fremtidens biler.

Dermed kommer morgendagens bilister til å oppleve sine biler som sikrere, men også en smule annerledes enn det de er vant til."

Slik innledet British Leyland en pressemelding i juni 1974, der temaet var morgendagens bil.

Leyland-ingeniørene var meningsberettiget. Det britiske gigantkonsernet var på 1970-tallet fortsatt en av verdens ledende bilprodusenter, med sterke merkevarer som Austin, Morris, MG, Jaguar, Rover, Land Rover og Range Rover, Mini, Wolseley og Triumph.

Automatisk påspenning av bilbelter

Dette er en av de aller første utgavene av legendariske Range Rover.

I dag er det lite igjen av dette. MG Rover er forankret i Kina, Jaguar og Land Rover er på indiske hender. Austin, Morris og Triumph er borte. Mini har gjenoppstått hos BMW.

Men den gangen, i 1974, var British Leyland Corporation Ltd. en størrelse å regne med i internasjonal bilindustri.

Derfor var det interessant da ingeniørene der i gården synset om fremtidens bil!

De startet sine visjoner med å fortelle at bare det å sette seg inn i bilen kunne bli en mekanisert opplevelse: "Hvis man ikke kan få bilistene selv til å ta på seg selene, må man egne med at automatisk påspenning av bilbeltene blir alminnelig."

Ratt og pedaler innstilles med knappetrykk

"Dette kan igjen nødvendiggjøre relativt kompliserte systemer av motordrevne hevearmer som - enten en liker det eller ikke - spenner sjåføren forsvarlig fast i stolen.

Girspak på ca en halv meter og ratt som ikke ville gjort skam på en buss - slik var ur-Range Roveren på førerplass. (Foto: Newspress)

Enten problemet løses sånn eller slik, er dette med bilbeltene en grunnleggende faktor når det gjelder sikkerhet i bil," fastslo Leyland-ingeniørene.

Og: "Når De først sitter fastspent får de følelsen av at stolene nærmest smyger seg etter kroppen. De vil være konturformede fra hofte til hode, for å tjene som armering for kroppen i ulykkessituasjoner."

Setene ville man slippe å fomle med innstilling av i morgendagens biler. Leyland-ingeniørene så for seg at setene ville være fast forankret i gulvet, mens "ratt og pedaler innstilles etter førerens ønske ved å trykke på et par knapper".

"Om De slynges frem mot ruten"

Slutt på alskens løst rot og løsøre inne i bilen ville det også bli, fikk vi vite. Både hanskerom og hattehylle ville bli borte - for sikkerhets skyld.

For, som de påpekte også den gang, "Kikkerter, fotografiapparater, lommelykter o.l. som ligger løst inne i bilen, forvandles til dødelige prosjektiler under en kollisjon".

Inne i bilen ville man sitte som "i en polstret celle": "Opptil 10-15 cm tykke lag av sterkt støtabsorberende materiale omgir Dem på alle kanter. Dashbordet, dørene, taket, torpedoveggen foran knærne, rattnavet.

Underkanten av frontruten er nedsenket bak dashbordet slik at sylskarpe glassplinter som måtte stå igjen i vinduskarmen ikke skal forårsake kuttskader i ansiktet, dersom De tross belter og polstring skulle slynges frem mot ruten."

Mini er en annen stor klassiker fra British Leyland, og så liten var faktisk originalen!

Eksplosjonssikker

Utvendig ville sikkerhetsbilen bli kjennetegnet ved en sterkt fremspringende polstret støtfanger og et lavt, hellende panser.

Den øvre delen av forskjermer og front skulle være en vippbar enhet, en såkalt fotgjengerbeskytter. Ved påkjørsel ville den lave støtfangeren vippe fotgjengeren opp på panseret, samtidig som fotgjengerbeskyttelsen skulle utløses og holde ham eller henne der.

Bagasjerommet kom til å bli større, fordi nye sikkerhetsdekk ville gjøre reservehjul overflødig. Bensintanken ville bli å finne helt fremme under baksetene, godt beskyttet mot kollisjoner.

Og "selv med bensintanken under baken, sitter De ikke på en potensiell bombe, fordi tanken er av en helt spesiell fleksibel type som er praktisk talt eksplosjonssikker."

Antikrengningsaggregater

Morris Marina 1974. Noen som fortsatt husker denne?

Dørene ville være innvendig forsterket, og ha spesielle låseanordninger som ville gjøre dem mer motstandsdyktige mot sideveis påkjenninger, fikk vi vite.

Store forandringer ville det bli også under panseret. Clutch, bremsesylinder, batteri og varmeapparat ville bli fjerne fra den vanlige plasseringen bak motoren for å frigjøre plass til støtabsorbsjonssone.

Mange unødige ulykker mente man også ville bli unngått i fremtiden, takket være bedre kjøreegenskaper. Sikkerhetsdekk, antiblokkeringsbremser, bedre hjuloppheng og antikrengningsaggregater ville gjøre det lettere å bevare kontroll over bilen i vanskelige situasjoner.

Hvor raskt denne utviklingen ville komme, mente man ville avhenge veldig av hvor mye fremtidens bil ville få lov til å koste, "i hvilken grad bilistene selv aksepterer nytenkning når det gjelder bil, og hva myndighetene i de forskjellige land kommer frem til av lover og regler på dette området", heter det til slutt.

ABS-bremser har alle

I dag kan vi slå fast at den virkeligheten vi nå har rundt oss, langt overgår Leyland-ingeniørenes fantasier fra 1970-tallet.

Det har ikke blitt noe av tvangspåføring av sikkerhetsbelter og fastmonterte seter, men ellers har mye gått i oppfyllelse:

- Punkteringsfrie dekk har lenge vært på markedet. Men også "normale" dekk har i dag en slik kvalitet at stadig flere velger sin nye bil uten reservehjul.

- Dette har frigjort plass til større volum i bagasjerommet.

- Støtabsorbsjonssonene er blitt større, og kollisjonssikkerheten er bedre.

- Alle biler har i dag dører som er forsterket mot sideveis påkjørsel.

- Aktiv fotgjengerbeskyttelse er i dag vanlig, selv på rimelige små biler. Og utviklingen har gått enda lenger: Bilen kan "se" og selv stanse for en fotgjenger som plutselig går ut i veien.

- Antiblokkeringsbremser (ABS) har vært standard utstyr på de fleste personbiler de siste to-tre tiårene.

Austin Princess var den nye storbilen som skulle redde British Leyland. men slik gikk det slett ikke. Dette var 1974-modellen.

Og så har vi fått så mye mer!

- Bedre kjøreegenskaper har uten tvil hindret mange ulykker.

I tillegg har vi fått en lang rekke forbedringer som lå utenfor Leyland-ingeniørenes tankebaner i 1974. Det meste av dette omfattes av det vi med et felles ord kaller førerassistansesystemer. Disse systemene har i all hovedsak som mål å øke sikkerheten, og er muliggjort takket være avansert mikroelektronikk.

Slike systemer hjelper deg å "se" i blindsoner, å passe på at bilen er riktig plassert i kjørefeltet, hjelper til å holde jevn hastighet med god avstand til bilen foran, automatisk dimming/fjernlys, advarsel om førertretthet, hjelp til å beholde kontrollen over bilen når veigrepet er i ferd med å slippe, varsling om kritisk avstand til objekter foran, bak og til sidene, enklere rygging med ryggekamera, varsel om lavt lufttrykk i dekk, og - ikke minst - effektiv hjelp til å finne reisemål, med sanntids informasjon om trafikkforholdene på ruten kontinuerlig.

Og slik kunne vi fortsette, for listen er lang...

