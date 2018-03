Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han vil stå ved mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Han er ikke klar på hva Ap vil gjøre ved kabinettsspørsmål.

– Vil ikke spekulere

– Vi stemmer for mistillit. Hvilke konklusjoner statsministeren trekker av det, er opp til henne. Jeg ønsker ikke å spekulere i utfallet av et kabinettsspørsmål. Nå er det opp til statsministeren å trekke konklusjonen av at justisministeren ikke har Stortingets tillit, sier Støre.

Litt senere sa han:

– Som et ansvarlig parti vil vi selvfølgelig ta ansvar for den situasjonen som måtte oppstå etter at vi har stemt for et mistillitsforslag.

Støres kommentar kom kort tid etter at KrFs landsstyre slo fast at de ikke har tillit til Listhaug.

Med det kaster både AP og KrF ballen over til statsministeren for å løse den vanskelige situasjonen regjeringen befinner seg i.

– Statsministeren bør ta det til seg

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Søre, er fornøyd med at KrF har kommet til samme konklusjon som de øvrige partiene i Stortinget.

– Situasjonen per nå er at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug. Det bør statsministeren og justisministeren ta til seg og gjøre noe med.

– Statsministeren er regjeringens sjef. Hun var sen med å reagere på det grove angrepet mot Ap, mot flertallet i Stortinget, og som viste dårlig dømmekraft. Nå bør hun rydde opp og trekke konklusjonene når det ikke er tillit til justisministeren, understreket han.

Det er Erna Solberg som bestemmer hvem som skal sitte på de ulike statsrådpostene. Nå må hun avgjøre hvordan hun håndterer den manglende tilliten stortinget har til justisministeren hennes.

På spørsmål om Støre er villig til å kaste regjeringen, sier Støre at det er opp til hvordan Solberg velger å håndtere situasjonen videre.

Votering tirsdag

– Vi stemmer for mistillitsforslaget som kommer til votering tirsdag, sier Støre.

KrF sitter på vippen, og kan gi opposisjonspartiene flertall i en votering om mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug. Etter et ekstraordinært landsmøte mandag formulerte Knut Arild Hareide seg slik:

– KrFs landsstyre har gitt et tydelig råd til stortingsgruppa i KrF. Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen.

Med det sier de at de ikke ønsker å sende landet ut i politisk krise, men de sier også at de ikke ønsker Sylvi Listhaug som justisminister. En justisminister kan ikke sitte uten å ha tillit i flertallet i Stortinget.

Nå er neste skritt at Solberg-regjeringen må ta stilling til om de ønsker å gå av på bakgrunn av den manglende tilliten til en av sine statsårder, eller om de vil skifte ut denne statsråden.

– Solid å stå mot presset

Det var Rødt som i forrige uke fremmet mistillitsforslag mot Listhaug. Etter at KrF mandag ettermiddag besluttet at de støtter forslaget, står nå en samlet opposisjon bak forslaget.

– Jeg synes det er solid av KrF å tørre å stå imot det presset statsministeren har forsøkt å legge på dem. Det har åpenbart en vanskelig avgjørelse, sier Martinussen til NTB.

– Nå har vi fått bekreftet at Stortingets flertall ikke har tillit til Listhaug som minister. Dette er en kraftfull markering av at det går en grense, og vi mener det samsvarer med synet på Listhaug i opinionen, sier Martinussen.

Hun håper nå statsminister Erna Solberg (H) tar signalet og fjerner Listhaug.

– Ellers vil vi være i en situasjon der Solberg er villig til å redde en statsråd som har vært illojal og nærmest latterliggjort henne, mener Martinussen.

SV fornøyd

SVs partileder Audun Lysbakken er fornøyd med at landsstyret i KrF har sagt klart ifra at de ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er bra at KrF har gjort det klart at de, i likhet med SV og de andre opposisjonspartiene, ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug, sier Lysbakken.

Han presiserer at dette for SV handler om at de ikke har tillit til en statsråd som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteorier og hatefulle ytringer.

– Det blir nå opp til Høyre og Venstre om de i morgen velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frp, sier Lysbakken.

Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) skal behandles i Stortinget tirsdag formiddag. Ap, Sp, SV og MDG støtter forslaget.​

NTB/TV 2

