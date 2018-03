– Det er veldig sjeldent at ansatte i departementet reagerer på denne måten. Lojaliteten er stor, men dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for mange, sier Bjørn Halvorsen i NTL Sentralforvaltningen.

De organiserer mange av de ansatte i Justisdepartementet, som nå reagerer kraftig.

Mandag gikk det ut en melding på departementets intranett. Der tilbys ansatte å ta med seg en blomsterkvast hjem.

I kjølvannet av bråket rundt Sylvi Listhaugs Facebook-melding og mistilliten som flertallet i Stortinget viser henne, har det kommet inn hundrevis av blomster til Listhaugs departement.

Kom tett på terroren

Mange Utøya-overlevende har reagert på blomster-støtten. Årsaken er at rasistiske og høyreekstreme Facebook-grupper har bidratt til å organisere blomsteraksjonen.

Internt i departementet skal de ha blitt betegnet som «nazi-blomster», får TV 2 bekreftet.

Sylvi Listhaug har senere brukt Facebook til å ta avstand fra ekstreme grupper med denne typen holdninger.

Det er bakgrunnen til mange av blomster-avsenderne som får ansatte i Justisdepartementet til å reagere.

– Ikke alle blomstene er sendt inn av personer med ytterliggående holdninger, men de færreste har en lapp som forteller hvem som er innsender, forteller Bjørn Halvorsen i NTL.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte misnøyen hos de ansatte.

Halvorsen påpeker at Justisdepartementet holdt til i høyblokka i regjeringskvartalet frem til 22. juli i 2011.

Dermed er det mange ansatte som kom tett på terrorangrepet som ble gjennomført av en norsk høyreekstremist.

– Dermed vitner det om dårlig dømmekraft når man legger ut denne typen oppfordringer på intranettet, mener Halvorsen.

Har fjernet meldingen

Kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, Gunnar A. Johansen, sier at mange ansatte har satt pris på at de har fått muligheten til å få blomster, og mange har benyttet seg av tilbudet.

– Men det er også noen som har reagert negativt. Jeg har vært i kontakt med hovedvernombudet som bekreftet å ha mottatt en klage fra en tillitsvalgt på vegne av flere ansatte, sier han.​

Meldingen har blitt fjernet fra intranettet etter at hovedvernombudet bekreftet at et hadde kommet negativ reaksjoner.

– Hva reagerer de ansatte på?

– Noen har reagert på sikkerheten. Det har kommet inn veldig mange blomster i huset, og en del av disse er sendt anonymt, men alt blir scannet.

– Andre har reagert på bakgrunnen til noen av Facebook-aksjonistene, og så er det noen av de berørte etter 22. juli som har kommet med negative reaksjoner, sier Johansen.