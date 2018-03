Se Norge-Australia på TV 2 og TV 2 Sumo fredag fra klokken 17.30.

Det norske landslaget samles denne uken til to TV 2-sendte kamper mot Australia (fredag) og Albania (neste mandag).

Det er uten blant annet Joshua King og Alexander Sørloth.

Kan ikke snakke om Kings fravær

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck avslørte på mandagens pressekonferanse at Joshua King er ute av personlige årsaker, men meddelte at han ikke kunne gå nærmere inn på hva det innebar.

– Jeg kan ikke snakke noe nærmere om det.

Sørloth er imidlertid småskadet, og vil bli hjemme i London sammen med Crystal Palaces medisinske apparat.

– Det skal ikke være noe alvorlig skade, sier Lagerbäck.

Svensken innrømmer at fraværene er ubeleilige.

– Vi hadde naturligvis ønsket oss alle de beste. Det er negativt at vi mister dem, sier landslagssjefen.

– Fordelen er at nå får noen andre sjansen til å vise at de bør være å regne med. Men jeg ville naturligvis foretrukket å hatt alle med. Hadde vi hatt Sørloth og King her hadde det vært veldig bra at de hadde fått litt mer spilletid sammen.

Lagerbäck har latt seg imponere av Sørloths inntreden i Palace-laget, og ble også rådspurt av Roy Hodgson før Crystal Palace valgte å kjøpe ham i januar.

– Jeg sa det jeg visste om han. «Jeg tror han har et potensial til å bli enda bedre», sa jeg til Roy om ham, avslører landslagssjefen.

– Nå holder det ikke lenger bare å være med

Lagerbäck la stor vekt på mandagens pressekonferanse at han sammen med assistenttrener Per Joar Hansen føler at de har funnet en gruppe spillere som vil utgjøre stammen i det norske laget i tiden fremover. Han ville imidlertid ikke ut med hvilke spillere han anså som en del av den stammen.

– Det får dere finne ut av selv, sa svensken lurt.​

Dermed kommer også de tunge fraværene ekstra ubeleilig.

– Vi brukte for mange spillere i fjor. Ikke minst i treningskampene ble det slik at vi ga veldig mange sjansen. Nå kommer vi kommer til å prioritere å finne en stamme, og skjerpe elitesatsingen. Nå holder det ikke lenger bare å være med. Vi må begynne å prestere.