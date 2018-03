Tirsdag skal skjebnen til justisminister Sylvi Listhaug avgjøres når Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget mot henne.

Kilder TV 2 har snakket med slår fast at statsminister Erna Solberg ikke vil la Stortinget diktere hvem som sitter i hennes regjering, og at hun vil stille kabinettspørsmål hvis mistillitsforslaget går i gjennom.

Dermed kan det politiske spillet ende med at hele regjeringen må gå.

Åpen debatt

Når Stortinget settes klokken 10 tirsdag er det klart for det største politiske drama vi har sett i Norge på mange år.

Da vil alle de parlamentariske lederne få ti minutter hver til å kommentere og holde et innlegg om mistillitsforslaget. Skikken i Stortinget er at det største partiet tar ordet først, så kommer de mindre partiene i rekkefølge. Etter de parlamentariske lederne er ferdige, vil representanter for regjeringen få ordet. Det vil være statsminister Erna Solberg, og kanskje også personen dette gjelder, justisminister Sylvi Listhaug.

Det blir ikke rom for replikker, men etterpå åpnes det for en generell debatt. det settes av tre minutter til hvert innlegg, men hver parlamentariske leder kan ha et ubegrenset antall innlegg. Det er naturlig at både statsminister Erna Solberg og justisminister Sylvi Listhaug deltar i denne debatten.

Solberg kan stille utimatum før votering

Kommer det frem at Kristelig Folkeparti (KrF) støtter mistillitsforslaget så står vi i den situasjon at statsminister Erna Solberg kan gå på talerstolen og at hvis mistillitsforslaget vedtas, vil regjeringen levere inn avskjedssøknad.

Da er det mulig at noen partigrupper ber om pause til å diskutere situasjonen, før saken går til votering.

Hvis mistillitsforslaget kommer til votering så vil den foregå ved navneopprop. Da vil samtlige stortingsrepresentanter få beskjed om å snakke høyt og tydelig når de svarer på om de støtter mistillitsforslaget, eller ikke.

Voteringen starter etter nummertrekking, og man regner med at situasjonen er avklart rundt 12.

Facebook-innegg

Bakteppet for dramatikken er en Facebook-melding fra justisminister Sylvi Listhaug der hun blant annet skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Med innlegget fulgte et bilde av væpnede krigere.

Kjernen av saken er en politisk uenighet om hvem som skal ha rett til å ta bort statsborgerskapet til kjente terrorister som innehar dobbelt statsborgerskap. Høyre og Fremskrittspartiet mener politiet skal ha rett til å statborgerskapet fra folk, mens de andre partiene på Stortinget - altså et flertall - mener en domstol må gjøre dette.

I etterkant av facebookoppdateringen, og alle reaksjonene mot den, nektet Listhaug å beklage og slette innlegget før hun ble presset til det av Stortinget seks dager senere.