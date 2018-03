Denne vinteren kunne vi se modellen Maiken Wahlstrøm Nilssen (27) leve som bonde i realityserien Farmen kjendis på Finnsvika gård utenfor Halden.

Modellen kom helt til finaleuka på gården, og har gjort stor suksess etter realityprogrammet. Modelloppdragene strømmer inn, og det har gått så bra at hun nå vil satse i USA.

Bønder tar kontakt

Men også på andre områder er det stor pågang.

– Jeg har fått mange frierbrev. Det er folk som sier at «Å, du var så søt på Farmen», smiler hun.

Hun imponerte blant annet med sine ferdigheter i melking, og det gikk ikke ubemerket hen hos seerne. Nå er det mange bønder som tar kontakt.

– Det har vært noen bønder som har skrevet til meg fra Kløfta, Toten og andre steder, som vil at jeg skal komme til dem. Det har vært mange rare sånne forespørsler. Men det er bare morsomt, så det ler jeg bare av, sier Wahlstrøm Nilssen til TV 2.

Kan falle for en bonde

– Svarer du på forespørslene?

– Nei, jeg svarer ikke forespørslene, for jeg tenker at runddansen er i gang. Da blir det en evig dialog, og så vet man ikke når og hvordan man skal avslutte. Så jeg prøver å bare lese litt sånn i smug og le litt for meg selv, sier hun.

Men det å ende opp med en bonde, er ikke en helt fremmed tanke for modellen.

– Jeg kommer jo fra Stokke, og er litt bondejente. Men for meg spiller det ingen rolle hva en person jobber med, for hva du jobber med definerer ikke hvem du er, sier hun.

Ble singel

Wahlstrøm Nilssen hadde kjæreste da hun var på innspillingen av Farmen kjendis, og seerne kunne blant annet se at hun fikk et brev fra kjæresten mens hun var på gården. Men mens serien gikk på TV, tok forholdet slutt.

– Vil du bekrefte at du har blitt singel?

– Ja, jeg har blitt singel, det er vel alt jeg kan si, sier hun.

– Hvordan var det å takle det midt oppi Farmen kjendis og alt som skjedde?

– Det var jo litt sårt. Jeg hadde jo ønsket at ting skulle gå en annen vei, men så ble det slik som det ble. Men det endte jo med at jeg fikk veldig mye fokus på meg selv. Jeg kunne takle alt oppi det alene, og nyte alt alene. Da brukte jeg ikke energien på noe annet, sier Maiken.

– Det var litt ensomt, men samtidig så skjedde det så mye. Det har vært tøft, men det går litt opp og ned, sier hun videre.