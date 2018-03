Rundt klokken 04.00 natt til lørdag 6. januar tar en mann med sekk seg inn i et kjøpesenter i Karenslyst allé 16 på Skøyen. Han setter seg ned utenfor gullsmed Heyerdahl. Der jobber han i flere minutter med å kutte en lås med vinkelsliper og baufil.

Gjerningsmannen blir fanget på overvåkingskamera, og idet han åpner gitteret til gullsmeden går alarmen.

På rundt ett minutt inne i forretningen knuser han flere montere og får med seg klokker til mange hundre tusen kroner.

KNUSTE MONTERE: Gjerningsmannen fikk med seg flere eksklusive klokker. Foto: Politiet

Innbruddstyven stikker av samme vei som han kom – via et siderom med et åpent vindu. Politiet har opplysninger om at mannen er observert på sykkel i nærheten av åstedet.

Natten før var det også et innbrudd hos Vinderen Ur i Holmenveien 1. Fordi det er brukt svært lik fremgangsmåte som på Skøyen, mistenker politiet at mannen står bak også på Vinderen.

BRUKTE VINKELSLIPER: Gjerningsmannen benyttet verktøy for å ta seg inn hos gullsmedforretningen. Foto: Overvåkingskamera/Åsted Norge

Nå vil politiet ha publikums hjelp til å løse sakene.

Under klokkebrekket på Skøyen er mannen kledd i en mørk jakke med hette og en hvit trøye under. Han har på seg lyseblå og sorte hansker og lyse jeans med slitasje på venstre lår. På føttene har han sorte Adidas-sko med hvite såler.