KrF-leder Knut Arild Hareide møtte pressen med et kort budskap etter partiets landsstyremøte.

– Vi har ikke tillit til Sylvi Listhaug som justisminister, sa Hareide.

Han fortsatte med å oppfordre statsminister Erna Solberg om å fjerne Listhaug som justisminister før tirsdagens mistillitsforslag.

– KrFs landsstyre har gitt et tydelig råd til KrFs stortingsgruppe i denne krevende saken. Landsstyret uttrykker at de ikke har tillit til justisministeren. Jeg ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget tirsdag, sier Hareide.

KrF-lederen sier landsstyret har gitt stortingsgruppen mandat og tillit til å håndtere saken i Stortinget tirsdag.

– Høydramatisk spill

Knut Arild Hareide og KrF signaliserer dermed at de ønsker Listhaug fjernet. I praksis gir Hareide Erna Solberg 24 timer på å fjerne justisministeren og finne en erstatter. Hvis ikke det skjer, blir det flertall for mistillit. Det kan i ytterste konsekvens bety at hele regjeringen går av.

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, understreker at KrF ikke har sagt noe om hvordan de stiller seg til et eventuelt kabinettspørsmål.

– Hareide gir Solberg nesten et døgn til å finne ut av hva hun skal gjøre. Det finnes flere veier ut av dette, men ingen av veiene unngår Sylvi Listhaug og hennes posisjon i regjeringen. Det er nå flertall for mistillit mot justisministeren. Det betyr at hun ikke kan fortsette som justisminister etter dette, ved mindre KrF bøyer av ved et kabinettspørsmål i siste instans, sier Eriksrud.

Han sier det er vanskelig for regjeringen å kaste Listhaug, ettersom de allerede har stilt seg bak henne.

– Det er et høydramatisk spill som nå pågår på Stortinget, så får vi se hva responsen til KrF blir, når Erna Solberg stiller kabinettspørsmål i morgen, sier Eriksrud.

– Problemet stikker dypere

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug er et Facebook-innlegg justisministeren publiserte på morgenen fredag 9. mars, der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Justisministeren fikk massiv kritikk fra flere hold, og mange partier krevde en unnskyldning. Torsdag forrige uke måtte Listhaug fire ganger opp på talerstolen i Stortinget, hvor hun etter flere mislykkede forsøk ga en unnskyldning som ble akseptert.

Partiet Rødt har fremmet et mistillitsforslag mot Listhaug, og etter seansen i Stortinget torsdag varslet det ene etter det andre opposisjonspartiet at de ville støtte mistillitsforslaget mot justisministeren.

Det eneste partiet blant opposisjonspartiene som manglet for et stortingsflertall for mistillitsforslaget, var KrF.

Mandag klokken tolv samlet KrF sitt landsstyremøte for å diskutere mistillitsforslaget. I forkant av møtet uttalte Knut Arild Hareide at at konflikten stikker dypere enn det ene Facebook-innlegget.

– Problemet er at justisministeren som har skapt dette, etter å ha vært stille i seks dager, måtte ha fire forsøk på å be om unnskyldning til Stortinget, selv om den var varslet på forhånd. Det vitner om at problemet med Listhaug som justisminister stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken, sa Hareide, og fortsatte:

Facebook-innlegget fra justisminister Sylvi Listhaug som startet kaoset på Stortinget. Foto: NTB Scanpix / Skjermdump: Facebook

– Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide.

Krisemøte

Fremskrittspartiet innkalte til krisemøte mandag, noen timer etter at KrF lukket dørene.

– Vi har kalt inn Frps stortingsgruppe inn til gruppemøte, og bakgrunnen er mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Det ordinære gruppemøtet onsdag er flyttet til mandag klokken 15, bekreftet Frps pressevakt overfor NTB.

– Vi skal bare ha en kort gjennomgang av situasjonen, og ikke noe annet, sa Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi på vei inn. Ingen av de andre deltakerne på krisemøtet til Frp ønsket å gi noen kommentarer.

Kilder TV 2 har snakket med har slått fast at statsminister Erna Solberg ikke vil la Stortinget diktere hvem som sitter i hennes regjering, og at hun har bestemt seg for å stille kabinettspørsmål hvis mistillitsforslaget går gjennom.

Høyre har varslet at partiets stortingsgruppe skal ha hastemøte klokken ni tirsdag morgen.