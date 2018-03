Etter at Italias VM-drømmer ble knust i playoffen mot Sverige i november, valgte Gianluigi Buffon å gi seg på landslaget.

Men da trener Luigi Baggio annonserte troppen til de kommende privatlandskampene mot England og Argentina, var Buffons navn overraskende nok på listen.

Den 40 år gamle Juventus-keeperen forteller at dødsfallet til Davide Astori er en av grunnene til at han nå velger å gjøre comeback på landslaget.

– Jeg er her fordi jeg er person som alltid følger opp det jeg sier, og jeg har en stor ansvarsfølelse. Disse to tingene forklarer hvorfor jeg er her, sier Buffon ifølge ESPN som siterer et intervju med RAI Sport.

– Jeg er her for Davide Astori også, det er en annen grunn til at jeg ønsker å være her.

– Jeg kan samle troppen

Milan-keeper Gianluigi Donnarumma (19), som nylig gjorde en skikkelig blemme mot Arsenal i Europaligaen, må dermed mest sannsynlig vike plass for sin over 20 år eldre kollega.

Buffon avviser likevel at hans comeback vil forsinke generasjonsskiftet i italiensk fotball. Han ser snarere på seg selv som en slags Gudfar for de yngre spillerne.

– Jeg har alltid vært i stand til å samle troppen og jeg ønsker at folk skal se min tilstedeværelse her på det viset. Noe annet er ikke min intensjon.

– Mange unge spillere vil blomstre, noen er allerede klare og vil få sin sjanse til å skinne.

Med 175 kamper med flagget på brystet, er Buffon for lengst den spilleren med flest landskamper for Italia.

Kontrakten med Juventus går ut etter sesongen, men det er ventet at veteranen vil forlenge spillerkarrieren med ytterligere ett år.