Det er mye snakk om Kina og kinesiske biler i bilbransjen. Kina har vokst til å bli et svært stort bilmarked, med en rekke aktører som også har ambisjoner om å selge bilene sine utenlands.

India har havnet solid i skyggen av dette. Men det betyr absolutt ikke at det er dødt på bilfronten der heller. En av dem som har store planer er gigantkonsernet Tata.

De er i dag kanskje mest kjent for billigbilen Nano – og at de eier Jaguar og Land Rover. Men de har også et bredt modellutvalg i tillegg til dette. Blant annet har flere av Tata-modellene vært solgt i Storbritannia i flere år.

Komme til vår del av verden?

På bilutstillingen i Geneve som åpnet dørene tidligere i mars, viser de en modell som kan komme til å få mye å si for Tata i årene fremover.

Deres EVision Concept er nemlig en elbil. Og når de velger å presentere den i Geneve, blir det tolket som en veldig god indikator på at Tata har planer om å lansere den i vår del av verden også.

Bilen er bygget på en ny plattform som kalles OMEGA, det står for ikke mindre enn Optimal Modular Efficient Global Advanced.

Elektrisk drivlinje

Tata har tidligere vist en SUV på denne plattformen. EVision viser at den også kan brukes til biler med elektrisk drivlinje. Dermed er det også grunn til å vente flere modeller her.

Designmessig har ikke Tatas biler akkurat tatt verden med storm så langt. Men når du eier både Jaguar og Land Rover, mangler det ikke akkurat på designkompetanse innad i konsernet. EVision kan tyde på at man har begynt å utnytte dette.

Konseptbilen har rattet på høyre side, legg merke til den spesielle infotainmentløsningen.

Var i Norge også

Bilen har rene og skarpe linjer. Designet er sporty, om enn kanskje ikke veldig særpreget. Her er det mye som minner om både Tesla, og Volkswagen/Audi.

Innvendig satser Tata på rene, nesten minimalistiske linjer. Skinn og treverk går igjen en rekke steder i konseptbilen.

PS: For seks år siden var det en forsiktig Tata-satsing i Norge. Et selskap i Drammen tok blant annet inn sjuseteren Aria, som var utstyrt med 4x4 og en 2,2-liters dieselmotor fra franske PSA. Planen var da å selge en varebilutgave av denne, til litt over 300.000 kroner. Men så ble det helt stille rundt dette prosjektet.

