Frps stortingsgruppe holder mandag et krisemøte, i forbindelse med mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

Frp-leder Siv Jensen sa på vei inn til møtet at både regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning i Stortinget.

– Nå får vi vente og se hva KrF kommer frem til. Regjeringen og Sylvi Listhaug har gitt en uforbeholden unnskyldning fra Stortingets talerstol som jeg håper de har merket seg. Nå tenker jeg av hensyn til landet at vi må komme oss videre. Og så er det selvfølgelig opp til statsministeren å redegjøre for konsekvensene av dette. Det vil hun gjøre i Stortinget i morgen, sa Jensen.

Ellers ønsket hun ikke å svare på spørsmål fra pressen før krisemøtet .

– En kort gjennomgang av situasjonen

På det ekstraordinære gruppemøtet vil trolig Jensen og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi ha en orientering om hvor saken står. I tillegg vil de ha en full runde der alle representanter får muligheten til å si sin mening om hvordan de mener Frp bør gå videre i denne saken.

– Vi skal bare ha en kort gjennomgang av situasjonen, og ikke noe annet, sa Limi på vei inn.

Ingen av de andre deltakerne på krisemøtet til Frp ønsket å gi noen kommentarer på vei inn.

– Flere i Frp har reagert på Listhaug

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, mener det er Sylvi Listhaug selv som har prestert å sette seg selv og partiet sitt i denne situasjonen, ved at hun ikke kom med en unnskyldning opposisjonen så seg fornøyd med på Stortinget i forrige uke.

– Denne saken har også skapt frustrasjon innad i Frps rekker, selv om det ikke er blitt sagt veldig høyt, er det flere som har reagert på måten Sylvi Listhaug har uttrykt seg på.

​Én etasje under Frp sitter KrFs landsstyre i et krisemøte der de diskuterer hvordan de skal forholde seg til mistillitsforslaget mot Listhaug. Dersom de bestemmer seg for å stemme for, får forslaget flertall. Da vil statsminister Erna Solberg stille kabinettspørsmål, og det kan ende med at hele regjeringen går av.