Saken har lagt til behandling hos Statsadvokaten i Trøndelag siden begynnelsen av januar i år. Nå er det tatt ut tiltale mot fem personer som er tilknyttet det nå nedlagte nettkatalogselskapet 1801 Nummeropplysninga.

To av de tiltalte, Jonas V. Myrvold og Amir Spjøtvold Mian, var henholdsvis styreleder og daglig leder da selskapet var i drift. De tre øvrige tiltalte jobbet som selgere i selskapet.

Grovt bedrageri

Myrvold er tiltalt for grovt bedrageri og grovt utroskap. Mian er tiltalt det samme. De tre selgerne er tiltalt for grovt bedrageri

– Totalt ble det i perioden utstedt fakturaer med betalingsforpliktelser for ca. kroner 16 millioner kroner eks. mva., hvorav avtaler med en verdi på inntil fem millioner ble inngått på uriktige vilkår, skriver Statsadvokaten i Trøndelag, som har tatt ut tiltalen.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier Svein Holden, som forsvarer Amir Spjøtvold Mian til TV 2.

TV 2 har ennå ikke fått en kommentar fra Myrvolds forsvarer, John Christian Elden.

Mange hevder seg svindlet

Høsten 2016 omtalte TV 2 selskapets metoder i en rekke reportasjer. Søndag 16. oktober 2016 slo politiet i Trøndelag til mot selskapets ledere og en rekke av selgerne i en koordinert politiaksjon.

En rekke personer stod fram og fortalte om det de mente var svindel. 1801 Nummeropplysninga tilbød kunder en oppføring i en nettkatalog. Mange av de som fikk tilsendt faktura fra selskapet hevder de aldri har bestilt en slik oppføring som de ble fakturert for.

Ved utgangen av 2016 hadde politiet mottatt rundt 100 anmeldelser mot selskapet.

FORSVARER: Tidligere statsadvokat og aktor i 22. juli-saken, Svein Holden, er oppnevnt som Amir Mians forsvarer. Her som aktor i Nedre Romerike Tingrett i 2013. Foto: Poppe, Cornelius

Allerede dømt

I juni 2017 ble èn av selgerne dømt til 60 dagers fengsel for grovt underslag. I retten ga mannen en uforbeholden tilståelse på å ha sendt ut fakturaer på over 55 000 kroner til fire ulike bedrifter. En av bedriftene ble fakturert for 32 000 kroner.

Mannen er straffedømt ved flere anledninger, og hadde fem dommer for bedrageri mot seg før saken som omhandlet hans virksomhet for 1801 Nummeropplysninga ble behandlet.

Etter det TV 2 kjenner til er hans straffehistorikk en av årsakene til at saken mot denne mannen ble behandlet uavhengig av de andre som nå er tiltalt.

Forsvarere kommenterer ikke

Selskapets tidligere ledere forsvares av henholdsvis John Christian Elden og Svein Holden. Ingen av de ønsker å kommentere denne saken.

Det er ventet at saken går for Trondheim tingrett før sommeren.