Da Mercedes introduserte nye A-klasse i 2013, markerte det starten på en voldsom opptur for det tyske merket. Ikke bare i Norge, men også i det globale markedet.

Den viste vei for en langt mer ungdommelig retning enn de andre modellene på det tidspunktet.

Appellen til de unge forsterkes når en ny generasjon A-klasse nå er klar for lansering. Her dytter nemlig Mercedes inn det nyeste de har å by på av teknologi innenfor infotainmentsystemer.

Dette skal bli luksusbil for folket

Merk deg betegnelsen MBUX ...

Det hele er et system som kalles Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Det er såvisst ikke småtteri! Faktisk snakker vi det mest avanserte systemet på bilmarkedet i dag. Og det rulles ut i Mercedes mest folkelige modell!

Vi har vært i Barcelona og fått demonstrert hvordan det fungerer, i forbindelse med Mobil World Congress (MWC).

Luksusbil? Nei, dette kommer i den rimeligste modellen

Rå skjermer

Rent visuelt består det nye infotainmentsystemet av to store horisontale skjermer som står ved siden av hverandre, øverst på dashbordet.

Størrelsen varierer, enten går du for to 7" skjermer, eller det største alternativet med to 10,25" skjermer. Uansett er det krystallklar oppløsning, 3D-visning og et nærmest uendelig univers av muligheter.

Den skjermen som er plassert foran rattet, inneholder instrumenter (eller det meste annet, om du vil det), mens den andre har oppgavene til et tradisjonelt infotainmentsystem. Ja, rent bortsett fra at det er veldig lite tradisjonelt over det du har tilgang til i MBUX.

Det er ingen tvil om at Mercedes setter en ny standard på opplevd kvalitet og teknologi i dette segmentet, med nye A-klasse.

Snakker med deg

Talestyring er noe vi har vært vant med i biler i lang tid. Men det har gjerne vært lite brukervennlig og kronglete å få til å fungere skikkelig. Nå gjør Mercedes det enklere for brukeren.

– Du sier bare "Hey Mercedes" for å få oppmerksomheten. Så kan du via stemmestyring gjør alt fra å spørre om været eller nyheter, stille navigasjonen, hente fram musikken du liker, styre klimaanlegget og stemningsbelysning, forteller Sjjad Khan, som har ansvaret for digitalutviklingen og mobilitet i Damiler AG.

Bilen reagerer på mange måter litt som Siri, som mange kjenner fra iPhone.

Muntlig språk

Khan demonstrerer hvordan systemet fungerer i praksis. I de tilfellene det er naturlig, svarer bilen på spørsmålet ditt. For eksempel ved å fortelle deg hvordan været er i Tromsø ...

– Andre systemer forstår gjerne bare preprogrammerte setninger. For eksempel "Raise temperature". Med MBUX kan du snakke helt vanlig, slik du ville gjort til et menneske. Du kan si, "I'm cold. Make it warmer in here" (jeg fryser, skru opp varmen"), og bilen vil forstå det og handle deretter, sier Khan.

Hun presiserer at det å bruke samtale til å kommunisere med bilen er det tryggeste og enkleste alternativet.

Kunstig intelligens

Systemet er imidlertid mer avansert enn som så. Fordi det er snakk om AI (artificial intelligence), eller kunstig intelligens på norsk, lærer etterhvert bilen deg å kjenne.

Jo bedre kjent den blir med deg og vanene dine, jo mer vil den tilpasse seg akkurat deg.

– Det kan brukes til blant annet å foreslå spillelister for deg, basert på din musikksmak, eller å minne deg på en telefonsamtale, forteller Khan.

Hvis du sier at du er sulten, foreslår MBUX restauranter i nærheten, viser deg menyene deres og sjekker prisene.

På nett – hele tiden

Bilen er konstant knyttet opp mot internett. Det gjør at den kan fortelle deg om relevant trafikkutvikling mens det skjer, som veiarbeid eller ulykker.

Også når bilen står parkert, er systemet aktivt, slik at du får beskjed hvis bilen kjører avsted uten deg.

Nettilgangen sørger i tillegg for å oppdatere deg på bensinpriser og ledige parkeringsplasser i området.

Ved hjelp av en stor og praktisk berøringsplate, kan du skrive, trykke og peke til infotainmentsystemet. Hurtigknapper og en egen volumknapp er også på plass.

Ny berøringsplate

En helt ny berøringssensitiv kontrollenhet i midtkonsollen blir sentral hvis du ikke bruker tale eller knappene på rattet.

Her har det blitt en betydelig forbedring av dagens konsoll og knapper, som er litt knotete å bruke.

Nå har du en stor flate som du kan peke og tegne på. Med hurtigknapper rundt. Smart og funksjonelt.

Mens Audi har valgt å gå helt over til touchskjermer, er Mercedes fortsatt på at du skal slippe å strekke deg og "sikte" deg inn på en skjerm mens du kjører. Det vil mange sette pris på.

Avansert cruise control

Nye A-klasse blir også mer avansert med tanke på å være selvkjørende. Den kan nemlig "henge seg på" bilen foran, fra 0-210 km/t, der den styrer-, bremser-, gasser-, stopper- og starter av seg selv.

Selv ved gjentatte stopp, vil den starte igjen på egenhånd, så lenge det ikke går mer enn 30 sekunder.

Dette systemet fungerer på alle typer veier, ikke bare motorveier. Det trenger ikke en gang å ha tilgang til veimerking, så lenge farten er under 130 km/t.

Kommer på de andre også

Bilen kan nå også skifte fil av seg selv – og avpasse farten på egenhånd når du bruker cruise control. Det siste innbærer at bilen automatisk finner riktig fart i forbindelse med en skarp sving, et kryss eller en rundkjøring – også om du ikke har noen biler foran deg som bremser.

Etterhvert vil MBUX og de andre nyvinningene naturligvis rulles ut også i resten av modellutvalget til Mercedes.

A-klasse lanseres i Norge nå til våren.

