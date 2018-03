Søndag var fire barn var ute på skitur på Kløfta, da en mann skal ha brukt skistaven til å slå etter barna mot både hode og ryggen.

Camilla Svensson er mor til to av barna, og forteller at hun fikk en telefon om hva som hadde skjedd. Hun var selv ikke til stede da hendelsen skal ha skjedd.

– Barna hadde tatt av seg skiene for å gå oppover en bakke. Da skal det ha kommet en mann motsatt vei i løypa som var tydelig frustrert, og han skal ha slått etter ungene med staven, sier Svensson til TV 2.

– Forferdet

39-åringen sier at ungene ble redd, og forferdet over at voksne mennesker kan oppføre seg sånn.

Hvem har lært deg å slå møtende barn i ryggen og hodet med stavene dine? For så å kalle de for «jævla drittunger»? Er det slik at du, som mann i 30-40 årene, syntes det er legitimt å ha den oppførselen i ett skispor som har utgangspunkt fra et boligområdet, så er du på feil spor. Her er det familier, trimmere, unge og eldre som ferdes og ingen har mer rett til å gå der enn noen andre! Det er rom for alle, og alle må ta hensyn. Og det har vært god stemning med alle. Frem til nå, skriver Svensson på Facebook.

Hun mener alle har like stor rett til å oppholde seg i skiløypa.

Svensson er klar på at hvis man føler andre mennesker er i veien, så burde man oppsøke områder der det ikke ferdes så mange mennesker.

Etter hendelsen forteller 39-åringen at barna nå kvier seg for å gå ut på ski.

– Vi sliter med å løsrive ungene fra TV og Ipad. Når de først har funnet gleden ved å gå på ski, er det synd at en slik opplevelse skal ødelegge dette, sier hun.

OPPGITT: Camilla Svensson (39) ble fortvilet da barna kom gråtende tilbake etter en uhyggelig opplevelse i skisporet. Foto: Privat

Påminnelse

Facebook-innlegget, som ble publisert søndag formiddag, har allerede engasjert mange. Svensson synes det er fint at folk engasjerer seg, spesielt nå som påsken nærmer seg.

– Det er viktig at vi skal trives i naturen, det skal være en god opplevelse. Denne posten er et varsko og en påminnelse på at vi må oppføre oss. Det er ingen som eier skisporet mer enn andre, mener hun.

Svensson sier hun er åpen for at saken har to sider, og at de ikke stoler blindt på barnas historie, men legger til at det er rart at fire barn forteller den samme historien.

– Han er hjertelig velkommen til å fortelle sin historie. Slik det er nå, taler ikke saken i hans favør, sier Svensson.

– Vis folkeskikk

Generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, sier til TV 2 at de ikke opererer med regler når det kommer til løypevett, men at de heller oppfordrer folk til å gå til høyre når man går i skisporet, og ellers vise folkeskikk og ha godt humør.

Nå som påsken er rundt hjørnet kommer Eide med en klar oppfordring til det norske folk. Han sier at vi er i ferd med å avslutte en vinter vi ikke har sett maken til på flere tiår, og oppfordrer folk til å bruke de fantastiske turmulighetene vi har i landet.

OPPFORDRING: Generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, ønsker at folk skal respektere hverandre i skiløypene. Foto: Foto: Bente Flygind / Skiforeningen

– Ingenting gjør deg mer fornøyd enn en god skitur. Tenk at de rundt deg skal sitte igjen med en like god opplevelse, sier generalsekretæren.

Eide mener imidlertid det skal være lov å sifra hvis man opplever at noen ødelegger sporene.

– I de fleste konflikter må man tilegne seg problemstillingen med ro og tydelighet. Unngå temperament og vold, vis sunn fornuft og folkeskikk, oppfordrer Eide.