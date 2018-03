På en del klassiske bilmodeller og sportsbiler har det skjedd mye med prisene de siste årene. Dette uten at de nødvendigvis er av det aller grommeste slaget slik som Ferrari, Porsche eller Aston Martin.

En av bilene som har hatt en voldsom prisøking er Volvos klassiske sportsbil, P1800. Vi snakker om omtrent en tredobling av prisene på 10-12 år. Det er ikke bare mye, men svært mye.

Dette i sin tur gjør at biler som for få år siden hadde havnet hos "høgger´n", i dag blir tatt vare på og satt i stand igjen. Selv om utgangspunktet for restaurering kan synes ganske håpløst.

Slik vil det trolig bli for bilen på disse bildene også. Vi tipper en entusiast med mye pågangsmot og ditto kunnskaper vil gå i gang med denne og få den på veien igjen. Selv om det i annonsen også mer enn antydes at det kan være enn delebil.

Den gamle Volvoen ser kanskje ikke så ille ut ved første øyekast, men den krever mye jobb. Foto fra craigslist.org

Sjelden bil

Volvo P1800 er sportsbilen som egentlig er basert mye på Volvo Amazon. Den ble produsert mellom 1962 og 1973. Etter lanseringen fikk Volvo skikkelig dra-hjelp rent markedsføringsmessig av TV-serien "The Saint", eller "Helgenen". Hele 118 episoder ble innspilt med Roger More i hovedrollen, og med en hvit P1800 i en viktig bi-rolle.

Allikevel er bilen ganske sjelden. Kun 47.492 eksemplarer ble produsert i løpet av de 12 årene disse bilene ble bygget. Samlerstatusen har økt kraftig de siste årene, og prisene har altså fulgt etter.

Som Volvoer fleste startet også dette eksemplaret sitt billiv i Sverige. Nærmere bestemt i 1967. Etter kort tid bar ferden sydover til Italia og Roma, hvor den perlehvite Volvoen sikkert vakte stor oppsikt innimellom små Fiater og enda mindre scootere i gatene med små, skjeve murhus og mosegrodd takstein. Volvoen hadde sitt tilhold i Italia helt til 1999. Da flyttet både eieren og bilen til USA og de amerikanske highwayene. Sikkert en ganske stor overgang.

Også interiøret trenger en skikkelig strekk. En del av instrumentene og bryterne som mangler følger med. Foto fra craigslist.org

Parkert i 2003

Men i 2003 ble den da 36 år gamle Volvoen parkert i en bakhage. Der ble den vakre sportsbilen tydeligvis stående en stund. Faktisk så lenge at hele bilen etter hvert forsvant inn i et tett nettverk av røtter og blader, som til slutt dekket bilen helt og holdent.

Nå har den gamle Volvoen ved god menneskelig hjelp atter kommet fram i sollyset. Ikke bare det: Bilen er også til salgs.

Krakelert lakk, tidligere skade som er dårlig reparert og mye rust fås med på kjøpet. Sjekk nedre del av bakskjermen ... Foto fra craigslist.org

Til tross for at bilen etter sigende ikke har gått mer enn 49.000 miles (tilsvarer ca 79.000 kilometer), så er den en gang så flotte Volvoen nå moden for en skikkelig restaurering. Kanskje ikke så rart etter nesten å ha blitt "spist opp" av plantevekster.

Som nevnt baserer P1800 seg i veldig stor grad på den mye vanligere Amazon, så det mekaniske er neppe noe stort problem. De siste årene har også nyproduksjon av deler til P1800 skutt fart, så mye finnes å få tak i. Alt fra dørlåser til lykteglass.

Motoren ser noenlunde komplett ut. Legg merke til rusthullet opp i høyre hjørne. Foto fra craigslist.org

1.500 dollar

Det er nok definitivt rusten som er den største bøygen og det som avgjør om bilen faktisk kommer på veien igjen, eller om den blir solgt som delebil.

I tillegg til at rustsveising er en svært tidkrevende jobb, alternativt en veldig dyr jobb om man setter det bort, så er også P1800-modellen en del mer komplisert karosserimessig enn de mer alminnelige Volvo-modellene. Hvilket ikke gjør en eventuell restaurering enklere.

Lakken er kraftig krakelert og interiøret bærer også preg av årene i hagen. Motoren skal gå rundt, hjulopphenget ser greit ut, men bremsene ligger på.

Bilen er lagt ut til salgs på den amerikanske nettsiden craigslist.org. og prisen er satt til ikke altfor avskrekkende 1.500 dollar, som tilsvarer rundt 12.000 norske kroner.

På bildene av bilen er den langt fra komplett, men mange av delene finnes som løsøre og følger med.

Så gjenstår det å se hva som blir Volvoklassikerens videre skjebne. Vil den bli gjenoppbygd – eller vil den ende som dele-donor. Vi håper så klart på førstnevnte alternativ.

Da bør du bestille vårt magasin VolvoKlassiker. Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa. Her får du også møte mannen som designet P1800 og har en stor del av æren for suksessen.

