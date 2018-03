Den 20. februar i år ble 45 år gamle Maria Svaland påkjørt av en traktor i krysset Sandakerveien og Hans Nilsen Hauges gate på Sandaker i Oslo.

Det ble forsøkt livreddende tiltak, men 45-åringens liv stod ikke til å redde.

Nå er 19-åringen som kjørte traktoren blitt siktet for uaktsomt drap, melder Aftenposten.

Traktorføreren ble kort tid etter ulykken siktet for brudd på veitrafikkloven, men ifølge avisen har politiet utvidet siktelsen på bakgrunn av vitneavhør, materiale fra kameraovervåkningen i området og tekniske bevis.

Bildene fra overvåkningskameraene viser de involverte rett før ulykken. Politiet opplyser at kvinnen, som var å regne som syklende, mest sannsynlig ventet på grønt lys og dermed stod stille da ulykken skjedde.

– Det er mye som taler for at traktoren og syklisten kom i samme retning, men at sykkelen sto stille da ulykken fant sted. Vi har en teori om at hun ble påkjørt bakfra. Bevisene tyder på dette, sier politiadvokat Eric Lindset ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Forsvareren til den 19 år gamle traktorføreren opplyser at hans klient ennå ikke har tatt stilling til den utvidede siktelsen.

– Han samarbeider med politiet om etterforskningen, sier forsvarer Magnus Brekke Svanberg til avisen.

Traktoren drev med snørydding da ulykken skjedde i et fotgjengerfelt.

Familien har tidligere tillatt publisering av den omkomnes navn og bilde.

– Jeg ønsker ikke å kommentere, utover å si at familien er i dyp sorg, sa bistandsadvokat, Mats Stenmark, til TV 2 i forrige måned.