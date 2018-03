Den aktuelle hendelsen skjedde natt til andre nyttårsdag i 2017.

Påtalemyndigheten mener at en mann i 20-årene tok seg inn en åpen dør i en bygård i nærheten av politihuset i Oslo. Deretter gikk han opp en etasje og inn døra til en leilighet. Også denne døra sto åpen.

Videre gikk tiltalte inn på soverommet i leiligheten. Der lå to søstre på henholdsvis fire og ti år og sov.

Der skal han ha kledd av seg genseren og klatret opp i køyesengen der den eldste av jentene lå og sov. Påtalemyndigheten mener at han la seg under dyna og kysset jenta på munnen.

10-åringen våknet av den fremmede mannens nærvær. Hun skrek og løp inn på rommet til foreldrene sine.

– Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det er en veldig spesiell sak, sier politiadvokat Pål Fredrik Kraby til TV 2.

Politiadvokat Pål Fredrik Kraby er aktor i saken. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Trodde hun hadde mareritt

Mandag begynte straffesaken i Oslo tingrett. Der vitnet 10-åringens mor om den traumatiske natten i fjor.

– Vi våknet av at hun kom gråtende inn på rommet og fortalte hva som hadde skjedd. Vi trodde det var et mareritt, men da så vi at det sto en mann i gangen bak henne.

Det første moren tenkte var at datteren kunne ha blitt utsatt for voldtekt, men det var ingenting som tydet på det. Senere undersøkelser på Ullevål sykehus bekreftet at hun ikke hadde blitt utsatt for dette.

Lillesøsteren til 10-åringen våknet ikke av oppstyret.

Angrer på én ting

Moren forteller at den tiltalte mannen krøp sammen og unnskyldte seg.

– Jeg sto bare og skrek mot ham. Han kom seg etter hvert ut i oppgangen, og da sparket jeg ham i ryggen, forteller hun.

Moren sa i retten i dag at hun angrer på at hun ikke sparket tiltalte så «hardt at han aldri mer kan få ereksjon».

Kort tid etter at mannen forlot leiligheten, ble han pågrepet av politiet.

Familiens bistandsadvokat opplyser til TV 2 at de ikke ønsker å gi noen kommentarer i saken.

Tiltalte kom til Norge fra Afghanistan i 2009 på politisk grunnlag. Han har fått forlenget oppholdstillatelsen sin i tre år av gangen. En ny søknad skal snart til vurdering hos utlendingsmyndighetene.

Sa unnskyld i retten

Mannen er tiltalt for å ha utført en seksuell handling mot barn under 16 år. I retten mandag var han ikledd en ustrøket, blå skjorte og lyse chinos.

I vitneboksen ba ham om unnskyldning til den nå 11 år gamle jenta og hennes familie.

Mannen forklarte at han var full den aktuelle kvelden, noe som også bekreftes av blodprøver som ble tatt. Prøven viste også at han var påvirket av THC, som er virkestoffet i Cannabis.

Tiltalte erkjenner at han gikk inn i leiligheten og var på soverommet.

I sin forklaring nektet han imidlertid for å ha tatt av seg genseren, krøpet under dyna og kysset den lille jenta.

Han sier at han aldri gikk helt opp i sengen, men at han ble stående på stigen da den lille jenta flyktet til foreldrenes soverom.

Tiltalte forklarte at han hadde vært på byen og lette etter et sted og sove for natten. Han avviser at han har en seksuell dragning mot barn.

Alvorlige omstendigheter

Politiet vet ikke om mannen hadde til hensikt å gjøre mer enn å kysse 10-åringen.

– Det er vanskelig å si, men vi har ikke holdepunkter for å si at han har en seksuell tiltrekning mot barn. Vi tror kanskje at han primært så etter et sted å sove etter en lang natt på byen, sier politiadvokat Kraby.

Påtalemyndigheten fester ikke lit til tiltaltes forklaring, der mannen hevder at han aldri var oppe i sengen. Aktoratet har bygget mye av tiltalen på 10-åringens forklaring.

Tiltalte risikerer inntil tre års fengsel. Kraby mener at omstendighetene gjør saken ekstra alvorlig.

– Hun har ligget i sin varme og trygge seng når en fremmed mann dukker opp og kysser henne. Det kan sette en støkk i noen og enhver.

I tillegg til tiltalepunktet som omhandler seksuell handling mot barn, er mannen i 20-årene tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kløpet en politikvinne i rumpa og for å ha stjålet en mobiltelefon.