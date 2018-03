Da Volkswagen i fjor lanserte den lekre kombien Arteon, fikk de også en helt ny toppmodell.

Arteon erstatter både bilen som het CC, og det gamle VW-flaggskipet Phaeton.

Arteon ligger seg over Passat i modellutvalget til Volkswagen, men under skallet har de to mye til felles. Det er naturligvis verdifullt for å kunne holde utviklingskostnadene nede.

Shooting Brake

Helt siden Arteon kom, har det blitt spekulert i om Volkswagen vurderer en stasjonsvognutgave. Nå har vi fått svaret på det. I forbindelse med at Arteon skal lanseres i Kina og USA senere i år, går VW også ut og bekrefter at stasjonvogn er på vei.

Eller, de bruker faktisk ikke det ordet. Nei, VW tyr til det mer snobbete Shooting Brake, en betegnelse som gjerne brukes på stasjonsvogner der design og sportslighet veier tyngre enn mest mulig plass. Det er nok også et helt naturlig utgangspunkt for Arteon. Denne bilen handler i stor grad om design. Og de som vil ha størst mulig stasjonsvogn, kan jo heller velge en Passat.

Arteon er en sporty og linjelekker bil, det samme preget kommer nok VW til å vektlegge når de skal lage stasjonsvogn av den.

Under en halv million

Arteon er både imagebygger og toppmodell for VW. I praksis skal den ta opp kampen mot modeller fra premiummerkene BMW og Mercedes – og konsernets Audi. Samtidig er ambisjonen naturligvis å holde de mer folkelige konkurrentene på armlengdes avstand. Blant annet begynner de franske bilene igjen å yppe seg på design, det er naturligvis noe VW også har lagt merke til.

I det norske markedet starter Arteon i dag på i underkant av en halv million, nærmere bestemt 490.300 kroner. Da får du den med 1,5-liters bensinmotor på 150 hestekrefter. Drar du på skikkelig, kan du gå for 2-liters bensinmotor på 280 hestekrefter, R-Line og 4Motion firehjulstrekk. Startpris på den er ikke avskrekkende 646.900 kroner. Hvis du forsøker å spekke opp en bil fra de tre tyske premiumbilene tilsvarende, ender du på mye mer enn som så.

Innvendig er det ikke vanskelig å se at denne bilen har mye til felles med resten av VW-familien.

Todelt navn

Det er grunn til å vente at den kommende stasjonsvogna vil følge opp dette prismessig. Litt over de folkelige bilene i klassen, men et godt stykke under premiumkonkurrentene.

PS: Lurer du på hva Arteon egentlig betyr? Jo, navnet Arteon, med trykk på første stavelse, er bygget opp av to deler. ”Art” skal beskrive bilens harmoniske linjer og følelsene den skal skape. ”eon”-endingen identifiserer bilen, i likhet med Volkswagens toppmodell for det kinesiske markedet Phideon, som en premiummodell.

