Nå som våren endelig har begynt å gjøre sitt inntog, er det mange som klør etter å få byttet til sommerdekk på bilen.

Men i forbindelse med skiftet, er det lett å gjøre feil når dekkene skal settes bort til lagring fram til høsten.

Brooms bilekspert Benny Christensen har noen viktige tips du må vite om for å unngå unødvendige problemer.

– Vi har nok lett for å glemme at det å lagre dekkene feil, rett og slett kan ødelegge dem. Med de prisene som er på dekk og felger, kan det bli en kostbar affære, sier han.

Under følger fem gode tips du bør notere deg:

Motsatt regler for dekk med- og uten felg

Dekk med felg skal ikke lagres stående – men stables oppå hverandre eller henges på veggen. For de fleste av oss er altså dette regelen.

Men om du har løse dekk, er det motsatt. Disse skal ikke stables og ikke henges på veggen, men i stedet stilles opp stående. Helst skal de roteres med jevne mellomrom, for eksempel en gang i måneden.

Har du dekk med felger, skal de stables (slik som de til høyre i bildet) eller henges opp på veggen, og ikke stilles opp stående. Men hvis du har løse dekk, skal de ikke stables eller henges på veggen ...

Juster dekktrykket

Det er smart å justere dekktrykket når du tar dekkene av bilen. Da har de tilstrekkelig trykk mens de står lagret. Ideelt sett skal de da være på riktig nivå også til høsten. Men det bør du naturligvis dobeltsjekke når dekkene plukkes fram igjen.

Det er helt normalt at noe trykk blir tapt i løpet av sommeren. Hvis det overstiger 0,5 bar, bør du imidlertid følge litt ekstra nøye med på det dekket, eller få det sjekket hos et verksted/dekkhotell.

Riktig dekktrykk er viktig for både kjøreegenskaper, riktig slitasje og sikkerheten.

En grundig vask og rens av felgene er smart når du først har fått dem av bilen.

Vask dekkene

I Norge blir både dekk og felger tilgriset av masse salt, veipartikler og annen skitt om vinteren. Det kan gjøre store skader, i alle fall på felgene.

Derfor er det lurt å ta en grundig vask når du har tatt dem av bilen. Da er det også mye lettere å få alt bort, enn hvis du lar de stå gjennom hele sommeren.

Noen tar også jobben med en polering og voks på felgene, som gjør det lettere å holde dem rene.

Er du litt ekstra pertentlig, får også gummien litt ekstra pleie.

Merk dekkene

Det er alltid en god idè å merke dekkene, slik at du husker hvor de har stått. Fordelen er da at det er lettere å eventuelt rotere dekkene, og flytte dem du brukte bak fram, og omvendt. Gjør du det, får du en jevnere slitasje.

Men vær obs på at du ikke alltid kan gjøre dette. I noen tilfeller er det ulike dimensjoner på for- og bakdekk.

Det finnes forresten egne ventilhetter som viser rulleretning og hvor på bilen dekket har stått. Ingen dum investering.

Lagre mørkt og kjølig

Dekk er ferskvare. Derfor gjelder det å ta vare på gummien best mulig, slik at den beholder mest mulig av egenskapene sine.

Skal du gjøre det, er det smartest å lagre dem i en mørk og kjølig kjeller. Du unngår du direkte sollys, for høye temperaturer og UV-stråling.

Det er fortsatt en viss uenighet om dette med hvordan dekkenes egenskaper påvirkes av alder. Men Broom-Benny er enig med de som påstår at gummien blir hardere over tid. Da skjer det også noe med egenskapene. Med riktig lagring, gjør du i alle fall det du kan for å motvirke denne prosessen.

