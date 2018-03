Nissan Leaf er kanskje ikke bilen som gjør mest utav seg, men for elbilene har den vært en skikkelig spydspiss. Ikke bare er den Norges mest solgte elbil så langt. Den har også samme posisjon på verdensbasis.

Andre generasjon er akkurat lansert og har fått en svært positiv mottagelse.

Men Leaf er ikke den eneste suksessen til Nissan. De har også lyktes med crossoverne Qashqai og Juke. Segmentet for kompakte SUV-er og crossovere er også sterkt økende, og vil etter alle solemerker vokse videre de kommende årene.

Kommer i 2020?

Da er det kanskje ikke så rart at Nissan vil slå sammen disse to konseptene. Altså elbil og crossover. Denne bilen måtte jo bare komme.

På bilutstillingen i Genève nå i år, er konseptbilen IMx en av stjernene. Dette er i praksis en SUV-utgave av Leaf, og den er ikke veldig langt unna lansering. Her snakker vi sannsynligvis 2020.

Da Nissan viste modellen for første gang i Japan i fjor, gikk de ut med en elektrisk rekkevidde på over 60 mil. Det blir igjen bekreftet, nærmere bestemt 380 miles som tilsvarer 61 mil.

Batteriene ligger som vanlig i bunnen av bilen og gir muligheter for svært god plassutnyttelse.

Ikke mange konkurrenter

Konseptbilen bruker den nye elbilplattformen fra Nissan med to el-motorer med totalt 320 kWh motoreffekt, og 700 Nm dreiemoment. IMx skal også ha trekk på alle fire hjulene. Foreløpig er det uklart om dette er standard, eller kommer i tillegg til forhjulstrekk. For norske forhold er det naturligvis helt perfekt.

I dag finnes det bare én elektrisk SUV med 4x4 på markedet, nemlig Tesla Model X. Til sommeren kommer Jaguar I-Pace og mot slutten av året debuterer Audi e-tron. Men begge disse er biler som fort koster minst 700.000 kroner. IMx vil legge seg godt under dette.

Plattformen har gitt bilen et helt flatt gulv, slik at kupeen blir romslig. Dashbordet er trukket langt framover, det er med på å gi mer plass enn i en konvensjonell bil. Med alle batteriene samlet i bunnen av bilen, er det enkelt å utnytte plassen optimalt.

Designet skal være en forsmak på flere elementer vi skal få se fra Nissan i årene framover.

Klarer å levere?

De siste årene har det blitt vist en rekke spennende elbil-konsepter, fra mange bilprodusenter. Det store spørsmålet ved mange av dem er både hvor langt de er unna produksjon, og om kundene vil måtte vente lenge på å få bilene sine.

Opel Ampera-e er det store skrekkeksemplet i så måte. Men også kommende Hyundai Kona (som er en SUV, men ikke med 4x4) ligger an til å få betydelig leveringstid.

Nissans fordel her er at teknologien langt på vei allerede er utviklet. Med Leaf skaffet de seg i starten et forsprang på de fleste andre konkurrentene. De har gitt dem god tid til å planlegge strategien videre og sørge for at de har kapasitet til å matche etterspørselen i markedet.

Innvendig snakker vi høy konseptbil-faktor, det vil nok se ganske annerledes ut når den blir produksjonsklar.

