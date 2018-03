– Han var veldig deprimert, og hadde det ikke noe godt. Han pleide å spørre meg om råd. Da jeg fikk vite hva han hadde gjort, rådet jeg han til å melde seg, sier den tidligere storheleren som kaller seg «Pege».

Pege tok kontakt med Åsted Norge etter å ha sett Jimmy-saken på TV. De siste månedene har tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen prøvd å finne ut hvor levningene til 22 år gamle Jimmy Johan Johansen kan være.

Jimmy har vært savnet siden 6. oktober 1970. Ifølge etterforskningsdokumentene mener politiet at Jimmy ble drept fordi han truet med å tyste på en person som hadde kjøpt tyvegods av han og tre andre.

Og det er denne mannen Pege kjente.

– Delte Oslo i to

Pege var en kjent person i Oslos underverden på 70- og 80-tallet. Han dukket også stadig vekk opp i pressen. I dag er han nesten 80 år, men er fortsatt sprek, og forteller om sine opplevelser med stor innlevelse.

Hukommelsen er det heller ingen ting å si på. Han forteller at hans kriminelle karriere startet da han var 22 år gammel. Det begynte med brekk hos store firmaer, men etter hvert spesialiserte han seg på kjøp og salg av tyvegods. Han var spesielt glad i klokker, gull og sølv. Dette var varer han kunne selge raskt unna. Han minnes at hele stuegulvet hans kunne være dekket av stjålet sølvbestikk. Han hevder at han delte Oslo i to sammen med en annen kriminell.

– Jeg tok for meg tyvegodset i vest, mens en annen regjerte i øst, sier han engasjert, mens han peker på et kart over Oslo.

Hatet tysting

Den tidligere storheleren husker ikke selv hvor mange dommer han har, men sier det hadde vært mange flere om han hadde blitt tatt for alt han har drevet med.

Han påstår at etterforskerne på den tiden ikke var like flinke som i dag. På et tidspunkt var han ettersøkt i flere land, helt til han selv gikk og meldte seg. Selv ønsker han å understreke at han aldri har vært voldelig, han kunne ikke «gjort en flue fortred».

Pege visste ikke hvem Jimmy var, men han kjente godt til miljøet som 22-åringen truet med å tyste på. Og tysting var ikke sett på som greit blant de kriminelle.

– Jeg hatet det. Jeg mente det var unødvendig å tyste på andre. Hvis du blåser ti stykker så blir ikke femårs-dommen delt på ti. Du får akkurat den samme straffen, sier han bestemt.

Men var miljøet så hardt på den tiden at de kunne gå til det skrittet å drepe Jimmy fordi han truet med å tyste?

– Ja.

– Ønsket å melde seg

Det var åtte år etter at Jimmy forsvant at den trolige gjerningsmannen følte for å lette på hjertet. Han ringte til Pege og ba om et møte. De avtalte å møtes utenfor restauranten Lorry, som fortsatt ligger i Parkveien i Oslo.

– Han var litt flau for å si at han hadde det vondt. Han var ingen sterk person. Hverken psykisk eller fysisk. Da vi møttes var han veldig, veldig deprimert. Det var vanskelig for han å innrømme at han hadde drept Jimmy, jeg tror ikke han sa det rett ut, men jeg forsto det.

Pege rådet kameraten til å melde seg til politiet.

– Jeg sa han måtte melde seg og få seks-åtte år i fengsel, han kunne ikke gå rundt å ha det så vondt. Han hadde tapt seg i hele kroppen, sier han.

Pege mener den tidligere kameraten faktisk gikk for å melde seg. Dette er også bekreftet av en annen som sto den antatte drapsmannen nær.

– Han dro til politiet noen dager senere, men de hadde ikke tid til å prate med han. De skal ha sagt at de skulle ta kontakt over helgen. Men da var det for sent – han valgte å ta livet sitt.

At han ønsket å melde seg er også bekreftet av en annen person som sto den angivelige gjerningspersonen nær. Vedkommende ble intervjuet om dette i Vi Menn i 1993.

Håper datteren finner Jimmy

Pege synes det er leit at datteren til Jimmy ikke har funnet levningene etter faren. Han anser det ikke som tysting dersom den andre personen som trolig vet hvor levningene er, forteller. Denne mannen skal ha vært tilstede under drapet, og han lever ennå.

– Veldig mange av dem som var i det miljøet i dag, er jo døde. Og disse folkene er jo ikke kriminelle lenger. Det er vel bare noe han har i seg at han ikke skal fortelle, sier han betenksomt.