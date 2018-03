Mandag avgjør Kristelig folkeparti om de skal stille seg bak mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), som skal avgjøres på Stortinget tirsdag. Stemmer de for, kommer statsminister Erna Solberg (H) til å stille kabinettspørsmål, slik at hele regjeringen felles.

På vei inn i landsstyremøtet i KrF, sa Hareide at han tror alle kjenner på alvoret i situasjonen.

– Det er ingen av oss som hadde ønsket at vi skulle være der vi er i dag, men vi må selvfølgelig ta stilling til de problemstillingene som kommer opp i Stortinget allerede i morgen, sa Hareide.

«Usakelig, spekulativ og feilaktig»

Hareide holdt en tale for å åpne landsstyremøtet, som også var åpent for pressen, før dørene ble stengt. Der påpekte han at han har tilgitt Sylvi Listhaug, men at det ikke betyr at han har tillit til justisministeren.

Han gjentok kritikken mot Facebook-posten fra Listhaug, og kalte den igjen for «usakelig, spekulativ og feilaktig». Samtidig viste Hareide til at konflikten stikker dypere enn det ene Facebook-innlegget.

– Problemet er at justisministeren som har skapt dette, etter å ha vært stille i seks dager, måtte ha fire forsøk på å be om unnskyldning til Stortinget, selv om den var varslet på forhånd. Det vitner om at problemet med Listhaug som justisminister stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide.

– Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen i egen regjering, og statsministeren som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Landsstyret skal nå vurdere om det blir votering om mistillit.

Samtidig sa KrF-lederen at han nå vil ha en annen type ordbruk i den politiske debatten vi har i Norge.

– Nå må det bli slutt på polariserende og splittende retorikk, sa Hareide.​

– Bra han ikke har gitt etter for utpressing

Det er Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, som har fremmet mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug på Stortinget. Han støtter Hareide i at han ikke har gitt etter for presset fra regjeringspartiene.

– Det er veldig bra at Knut Arild Hareide ikke har gitt etter for Høyre og Frps utpressing. Listhaug latterliggjorde både Erna Solberg og KrF ved å arrangere en blomsterseremoni og takke for støtten til den uttalelsen hun liksom beklaget for Stortinget, sier Moxnes i en kommentar mandag.

Han mener at hvis KrFs landsstyre tar konsekvensene av det Hareide sa, så bør konklusjonen være mistillit.

– Stortinget kan ikke ha tillit til en minister som ikke har tillit til Stortinget, utfordrer rettsstatens prinsipper og fyrer opp under et livsfarlig hat, sier Moxnes.

– Kan være flere mulige utganger

Hareide sier at han er glad for at landsstyremøtet skal bruke tid på å drøfte situasjonen, men at det ikke er en enkel beslutning for dem å avgjøre regjeringens skjebne.

– Det har nok vært dager jeg har sett mer frem til på Stortinget enn denne, sa Hareide, og innrømmet at han kjenner på situasjonen.

Han erkjenner at det har vært krevende dager, og at det har vært en tøff debatt som partiet har behov for å diskutere.

– Det kan være flere mulige utganger, sa Hareide, men han ønsket ikke å konkludere før møtet.

– Mildt sagt anstrengt forhold til Listhaug

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, sier at hele situasjonen vi står oppi nå er unik og oppsiktsvekkende.

– Det var ingen av oss som trodde at vi skulle komme i denne situasjonen da Sylvi Listhaug og Jan Tore Sanner gikk opp på talerstolen i forrige uke. Det var en varslet unnskyldning som skulle komme, ballen skulle legges død. Alle var enige om at får Stortinget en ordentlig unnskyldning nå, så legges ballen død, det blir et kritikkvedtak og Rødt står alene om mistillitsforslaget.

– Og så klarer ikke Sylvi Listhaug å si unnskyld på en troverdig måte, hun måtte dras opp to, tre, fire ganger var det vel, før hun til slutt kom med noe som lignet på en uforbeholden unnskyldning. Da var det ingen som trodde noe på den unnskyldning. Sylvi Listhaug har sendt et signal til sine fans om at dette ikke er en unnskyldning hun egentlig vil gi, men som hun er tvunget til å gi, sier Eriksrud.

Både Eriksrud og TV 2s politiske journalist, Kjetil Løset, er enige om at Hareide prøver å løfte ansvaret og de ubehagelig konsekvensene vekk fra Kristelig folkeparti, og over på statsministeren.

– Jeg tror Høyre brukte nesten de samme ordene da Bondevik i 2001 var på vei til å stille kabinettspørsmål rundt gasskraftsaken, så jeg tror nesten han har lest gamle manuskripter fra Høyre den gang, og nå bruker de formuleringene mot statsministeren, sier Løset.

Eriksrud påpeker at forholdet mellom KrF og Frp på ingen måte har blitt bedre den siste uken. Samtidig har det vært et dårlig forhold i lang tid.

– Forholdet til Listhaug er mildt sagt anstrengt. Hvis vi spoler tilbake til tidlig i valgkampen, så braket de to sammen i en radiodebatt på NRK som endte med full krangel, der Sylvi Listhaug uttrykte etter debatten at KrF var mest opptatt av å sleike imamer opp etter ryggen, i stedet for å være kritisk ytterliggående islamister. Det ble et rabalder uten sidestykke, og det er ikke det eneste eksempelet på hvordan de to partiene har barket sammen, sier Eriksrud.

Vil holde på i flere timer

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, påpekte at de kommer til å sitte i møtet og diskutere saken i flere timer, og at de deretter vil fortelle hva de er kommet frem til.

KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, avbrøt sin pappaperm for å være med på et krisemøte i KrF-ledelsen før landsstyremøtet.

– Det er en veldig krevende sak, og derfor har det vært godt å snakke sammen, sier Ropstad på vei inn til møtet.

Krisemøte i Frp

Fremskrittspartiet har også innkalt til krisemøte mandag, noen timer etter at KrF lukker dørene.

– Vi har kalt inn Frps stortingsgruppe inn til gruppemøte, og bakgrunnen er mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Det ordinære gruppemøtet onsdag er flyttet til mandag klokken 15, bekrefter Frps pressevakt overfor NTB.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.​

Avlyst Svalbardbesøk

Listhaug har vært i hardt vær etter at hun for over en uke siden la ut et bilde av væpnede terrorister der det sto at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Hun avlyste et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag. Bakgrunnen for avlysningen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget tirsdag 20. mars.

I en kort kommentar til TV 2 i Alta fredag sa statsminister Erna Solberg at hun vil kommentere mistillitsspørsmålet i Stortinget tirsdag.

Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Listhaug. I ettertid har også Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget. Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG). Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.