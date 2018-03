Den sveitsiske skistjernen Lara Gut (26) har sjarmert TV-publikum og skiinteresserte over hele verden de siste årene.

Verdenscupvinneren sammenlagt fra 2016-sesongen tok sin første verdenscupseier i desember 2008, og ble da den yngste super-G-vinner noensinne i en alder av 17 år og 237 dager.

Siden har hun vært en del av ski-sirkuset, og står med 24 verdenscupseire, tre VM-sølv, to VM-bronse og en OL-bronse.

Allikevel har Gut følt at noe har manglet, og søndag la hun på sine egne Facebook-sider ut en lengre melding der hun kom med flere avsløringer.

– De siste årene har jeg følt at jeg har manglet noe. Jeg har ikke følt meg komplett, og trodde det hadde noe med skikarrieren å gjøre. I vinter fant jeg ut at det ikke handlet om sport. Det handlet om kjærlighet, skrev hun.

Deretter avslørte hun at hennes nye kjæreste er fotballspilleren Valon Behrami, som for tiden spiller for Serie A-klubben Udinese.

– Med Valon fant jeg styrken med å være to. Valon er det beste som kunne skje meg, skriver Gut på sin side.

Behrami sikter mot fjerde strake VM-sluttspill

Det var Dagbladet som omtalte saken først i Norge, og saken har også fått stor oppmerksomhet i mediene i skistjernens hjemland Sveits. Kjæresten er nemlig del av det sveitsiske landslaget som i sommer skal spille fotball-VM i sommer.

Den tidligere Hamburg, - Napoli, - Fiorentina, - Lazio, -og Verona-spilleren har lang fartstid i Serie A, og har også spilt Premier League-fotball for både Watford og West Ham.

32-åringen har 73 landskamper for Sveits, og er del av troppen som skal spille treningskamper mot Hellas og Panama den kommende uken. Udinese-spilleren var med i Sveits' tropp i de tre foreågende VM-sluttspillene, og er etter alle solemerker også med i mesterskapet i sommer der de skal møte Serbia, Brasil og Costa Rica i gruppespillet.

