Politiet i Mississippi bekrefter at en niåring er under etterforskning etter en hendelse som fant sted i helgen.

Sheriff Cecil Cantrell, sier til USA Today at kulen gikk gjennom hjernen til 13-åringen.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier han.

Jenta ble hastet til Le Bonheur's Childrens Hospital i Memphis, og tilstandet er foreløpig ukjent.

Politiet vet ikke hvordan niåringen fikk tak i våpenet, og det er uklart hvor mye kunnskap han hadde om farene ved bruk av våpen.

– Han er bare ni år. Jeg antar at han har sett dette på videospill og TV. Jeg vet ikke om han visste nøyaktig hva han gjorde, jeg kan ikke svare på det. Men det er en tragedie, sier sheriffen til USA Today.

Politiet bekrefter at de etterforsker saken, men at identiteten til familiemedlemmene ikke vil bli offentliggjort.

– Dette er helt nytt for oss. Vi har aldri opplevd at et barn skyter et annet barn. Vi vet ikke enda hva vi skal gjøre når det kommer til en eventuell siktelse. Vi vil sørge for at alt blir gjort riktig, sier sheriffen.