Så langt har mars vært uvanlig kald.

Middeltemperaturen for de første 18 dagene ligger tre grader under normalen for landet som helhet. Avviket varierer fra 2,2 til 4,4 grader under normalen dersom vi ser på de største byene.

AVVIK fra normal middeltemp. 1-18. mars

Men nå snur det.

– Vi har fått inn mildere luft fra nordvest, og sammen med skyer at det fått opp temperaturen nord på Østlandet og på Vestlandet, forteller Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

Langs kysten i Sør-Norge var det fem-seks varmegreder mandag formiddag, og selv kuldehull som Røros hadde bare et par minusgrader.

Årsaken til endringen er at høytrykket har takket for seg. Når får vi inn lavtrykk fra vest igjen, med mildere - men også våtere luft. Lavtrykkene går såpass langt nord at Sør- og Østlandet blir liggende i le bak fjellene, og så her får solen varmet godt midt på dagen.

– Det blir fortsatt kaldere enn normalt, men det er slutt på klare og vindstille netter som drar temperaturen ned til 20 minus om natten, sier Villanger.

Rett og slett en smak av vår altså.

Fra Vestlandet og nordover blir det perioder med nedbør, men også noen fine dager.

Grå mandag og tirsdag

Mandag startet med snøvær i Nord-Norge, men nedbøren er allerede i ferd med å gi seg.

– I ettermiddag går det bare en og annen byge langs kysten, og da er også kulingen minket til frisk bris fra nord, forteller Villanger.

Tirsdag starter fint i nord. Opphold og lange perioder med sol i Troms og Finnmark, og opphold i Nordland. Men det varer ikke.

– Det utvikler seg et lavtrykk vest for Island mandag ettermiddag. Det går østover, og gir nedbør fra sør i Troms til Stad fra om ettermiddagen tirsdag, forteller Villanger.

I Midt-Norge går det kraftige snøbyger mandag, prognosene viser at det kan legge seg opp mot en halvmeter nysnø sør for Trondheimsfjorden i dag. Nedbøren gir seg mandag kveld.

– Tirsdag starter med opphold i Midt-Norge også, men allerede om formiddagen kommer det inn nedbør fra vest, som regn og sludd langs kysten, sier Villanger.

Tirsdag øker vinden opp i stiv kuling fra vest både i Nordland, Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Vestlendingene våknet til nysnø mandag, og det har også snødd nord på Østlandet.

– På Vestlandet gir nedbøren seg utover mandag ettermiddag, og tirsdag blir en fin dag. Det kommer inn litt nedbør ytterst på kysten fra Hordaland og nordover, men føst ut på ettermiddagen, forteller Villanger.

Også Østlandet startet uken med litt snø, men her er det for det meste opphold og lange perioder med sol.

– Også tirsdag starter bra, før det skyer til fra vest og lengst nord på Østlandet, sier Villanger.

Mye nedbør, vind og stigende temperatur gjør at NVE varsler betydelig og stor snøskredfare i deler av landet mandag og tirsdag.

NEDBØR frem til midnatt fredag

Våt onsdag langs kysten

Et lavtrykk vest for Troms, og et annet som kommer inn mot Stad, sørger for pålandsvind og nedbør hele veien fra Rogaland til Finnmark onsdag.

– Det blåser fra vest og sørvest, noe som gjør at temperaturen stiger litt i Sør-Norge, og her kommer nedbøren som regn i lavlandet, sier Villanger.

Nordover blir det kjøligere, og i Troms og Finnmark kommer all nedbøren som snø.

– Sør- og Østlandet blir liggende i le, og får fint vær onsdag, lover Villanger.

Overgang til byger torsdag

Torsdag går nedbøren over til byger, og torsag kveld er det bare de ytre delene av Troms og Finnmark som får litt nedbør.

Vinden holder seg på kuling fra nordlig retning fra Lofoten og nordover, ellers blir det lite vind.

Sør-Norge kan se frem til en fin torsdag.

– Sør for Stad og Dovre blir det opphold hele dagen, og på Sør- og Østlandet blir det skyfritt og nydelig vær, sier Villanger.

Utover ettermiddagen skyer det til fra vest på Vestlandet, et tegn på at fredagen ikke blir like fin.

Ny runde fredag

Skyene skyldes et nytt lavtrykk ved Island. Nedbøren når frem natt til fredag, og i løpet av dagen får det meste av landet nedbør.

– Fra Vesterålen og nordover blir det snøbyger.Lofoten og Nordland videre sørover blir liggende mellom fronten i sør, og bygeværet lenger nord, sier Villanger.

Langs Vestlandskysten og i fjellet i Sør-Norge øker vinden til kuling fra sør.

Grå start, og så flott påske?

Lørdag og søndag kommer det fortsatt til å gå noen snøbyger langs kysten av Troms og Finnmar. Ellers i Nord-Norge blir palmelørdag en fin dag, med opphold og sol.

– Søndag kommer det inn litt nedbør sør for Bodø, lenger nord blir også palmesøndag fin, sier Villanger.

Fra Trøndelag til Rogaland bli palmehelgen grå og våt.

– Vind mellom sør og sørvest, og perioder med nedbør, regn i lavlandet. Heller ikke Sør- og Østlandet ser ut til å slippe helt unna nedbøren, sier Villanger.

Det blir altså ikke mange appelsiner lengst sør på det uhøytidelige påskekartet. Sør- og Østlandet skal få en, Vestlandet og i Midt-Norge må nøye seg med å lukte på litt appelsinskall.

Nord-Norge stikker av med to, en under full pott på grunn av lørdagen.

Prognosene for selve påskeuken er usikre, men Villanger er optimist.

– De fleste prognosene sender lavtrykkene sør for oss igjen, og vi kan få det tørt og kjølig igjen, ikke ulikt det været vi har hatt de siste ukene, sier hun.