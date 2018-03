Lag hjemmelagd kjeks til påsken allerede nå.

Du trenger:

150 g mykt smør

2 1/2 dl sukker, gjerne blanding av hvitt og brunt sukker

2 egg

1 toppet ts vaniljesukker

1 ts bakepulver

100 g hvetemel

100 g fin sammalt hvete

75 g små lettkokte havregryn

100 g grovhakkede nøtter (kan erstattes med 75 g kokos og 25 g havregryn)

150 g grovhakket mørk sjokolade

Visp smør og sukker lyst og luftig. Visp inn ett og ett egg. Tilsett det tørre og rør godt om med en sleiv eller slikkepott. Sett deigen med hjelp av to teskjeer på bakepapirkledt stekebrett (ikke sett for tett – de vil flyte utover).Eller rull deigen til en pølse i et bakepapir, legg kaldt og skjær i skiver.

Stek i varm ovn 190ºC i 10-12 min på midterste rille. Varmluftsovn; bruk 170ºC og stek flere brett samtidig, les bruksanvisning for din varmluftsovn. La kakene stå på stekebrettet et par min før de legges på rist og avkjøles helt før de legges i kakeboks.

TIPS:

Rist/lettstek nøttene i en tørr stekepanne før de hakkes opp.

For de med nøtteallergi kan nøtter erstattes med store havregryn og kokos. Kakene kan også bakes med tørket frukt, nøtter og grovt mel.

Avkjøl kjeksene og oppbevar i en tett boks.