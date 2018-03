VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, var sammen med politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud, mandag morgen gjester i God Morgen Norge.

Anledningen er dramaet som raser på Stortinget, og som startet med en Facebook-melding fra justisminister Sylvi Listhaug. Tirsdag skal Stortinget stemme over mistillitsforslaget fra Rødt, og det er Kristelig Folkeparti som er på vippen.

KrFs ledelse har mandag krisemøte, før et landsstyremøte skal avgjøre hvordan partiet skal forholde seg til mistillitsforslaget. Statsministeren skal i løpet av helgen ha hatt samtaler med KrF-leder Knut Arild Hareide, uten at det har kommet frem hva som faktisk skjedde på møtet.

– Jeg skulle gjerne vært flue på veggen der. Jeg vil tro, uten at jeg vet det, at Erna Solberg har gjort det klart at hvis det blir mistillit mot Sylvi Listhaug, så går hele regjeringen. Det må Knut Arild Hareide ta inn over seg når de skal ta den beslutningen de skal ta. Jeg tror det er et drama nå som er på toppnivå, et ordentlig storpolitisk drama vi ikke har sett i Norge på flere tiår, sier Eriksrud.

– Har kjørt «chicken» gjennom helgen

Mange trodde nok at situasjonen ville roe seg da det ble klart at Listhaug kom til å unnskylde innlegget i Stortinget, men etter at hun hadde vært på talerstolen, eskalerte i stedet dramaet. Da ble det klart at Ap-leder Jonas Gahr Støre vurderte å stemme for mistillitsforslaget, fordi han mente at unnskyldningen ikke var god nok. Listhaug ble presset opp på talerstolen hele fire ganger for å beklage innlegget før opposisjonen ga seg.

– Det jeg synes er veldig interessant med denne situasjonen er at av og i politikken så får ting sin egen dynamikk. At du havner i en situasjon der det ene tar det andre, og plutselig er du et sted der du egentlig ikke vil være, sier Skartveit.

Hun sammenligner situasjonen med det man ser på film der to biler kjører mot hverandre i et såkalt «chicken-race», i rask fart for å se hvem som svinger av først og feiger ut.

– Her har Erna Solberg og Knut Aril Hareide gjennom helgen kjørt «chicken», hvem viker? De er steile begge to, og hvis ingen viker, så vet vi at da kan det gå fryktelig galt.

– Listhaug har stor mistillit i KrF

Skartveit tror KrF fortsatt ikke har bestemt seg for om de skal felle regjeringen, eller frede en statsråd de egentlig ikke liker.

– Jeg tror at for hvert skritt som er blitt tatt i denne saken, så har det blitt mer åpent for KrF. I utgangspunktet ønsker ikke de å kaste Erna Solberg som statsminister, men først gjennom at Listhaug ikke sa ordentlig unnskyld, og så dette blomsterhavet som hun inviterte til hvor hun hadde fått fra forskjellige mennesker. De mener at hun ikke har forstått alvoret fortsatt, og det gjør at det er helt åpent. Det kan vippe begge veier.

Samtidig peker Skartveit på at KrF er i en presset situasjon, der de alt har tapt mye.

– For KrF er det veldig vanskelig. De gikk jo til valg på at Sylvi Listhaug skulle ut av regjering. Hun har stor mistillit også på grunn av denne kirkeasyl-saken, det er kanskje ikke så mange har vært så opptatt av den, men i KrF-kretser er dette svært alvorlig at Listhaug aksepterte at politiet gikk inn i et kirkerom, så hun har mistet masse tillit i KrF allerede, så for dem å redde henne er også vanskelig, men det er et dilemma, for det er vanskelig å kaste henne også. De er i en skvis.

Leter etter en mellomløsning

Eriksrud tror KrF leter etter en løsning der de kan si at de ikke har tillit til Sylvi Listhaug, men at regjeringen fortsatt kan bli sittende.

– For å få til det, så kan det jo tenkes at det settes helt på spissen. Det har jo skjedd på Stortinget før, i 2001 ville ikke Frp støtte det første budsjettet til den nye Bondevik-regjeringen, da ble Carl I. Hagen og Kjell Magne Bondevik enige på statsministerens kontor, om at Bondevik stiller kabinettspørsmål, da gir Carl I. Hagen etter, for da har han vist sine velgere at han ikke liker dette budsjettet, men at han heller ikke vil ha regjeringsskifte. Det kan jo også skje nå, men jeg vet ikke, sier Eriksrud.

– Tror ikke statsministeren viker

Han og Skartveit er likevel enige om at det er lite tenkelig med en slik løsning.

– Jeg tror ikke at statsministeren viker her, jeg tror hun kjører hardt mot hardt, og stiller seg bak Sylvi Listhaug løpet ut. Da står KrF overfor det valget at det er ikke mulig for dem å uttrykke mistillit til Listhaug uten at regjeringen går av. Det er det som er dilemma for KrF her.

– Og hva innebærer dette for et parti som er opptatt av rett og galt, å gjøre det riktige, hvis de er de som viker for å redde en de egentlig på ingen måte har respekt for, og faktisk synes er et stort problem for Norge? Det er et utrolig dilemma for Hareide og hans folk, sier Skartveit.

Avlyst Svalbardbesøk

Listhaug har avlyst et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag. Bakgrunnen for avlysningen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget tirsdag 20. mars.

I en kort kommentar til TV 2 i Alta fredag sa statsminister Erna Solberg at hun vil kommentere mistillitsspørsmålet i Stortinget tirsdag.

Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Listhaug. I ettertid har også Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget. Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG). Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.

