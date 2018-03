Anthony McPartlin, av mange kjent som «Ant», har blitt arrestert etter mistanke om kjøring i påvirket tilstand, melder The Guardian.

Den britiske TV-programlederen var ifølge rapporter involvert i en kollisjon med to andre biler i London, da han ble tatt til side av politiet for en promilletest.

Britiske medier hevder at han ikke bestod testen, og at han dermed ble arrestert. Ant har senere blitt løslatt, mens politiet etterforsker saken.

London-politiet har opplyst at et barn satt i en av bilene som var involvert i ulykken. Barnet ble fraktet til sykehus for en legesjekk. Flere personer på stedet fikk helsebehandling for lettere skader.

Ant McPartlin er et svært kjent ansikt på britiske TV-skjermer. Han er sannsynligvis mest kjent for å være den ene halvdelen av duoen Ant & Dec, der den andre halvdelen er Declan Donnelly. Sammen har de hatt programmet Ant & Dec's Saturday Night Takeaway siden 2002.

Ant har også jobbet med en rekke andre TV-konsepter, som Britain's Got Talent, Push the Button og Text Santa.

Tidligere har Ant vært åpen om sitt misbruk av narkotika og alkohol.