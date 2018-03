William Jeffrey West (44) fra Calera i Alabama er tiltalt for drapet på kona Kathleen Jeffrey West (42).

– Han var mistenkt helt fra starten av, uttalte politisjef Sean Lemley under en pressekonferanse forrige uke, melder AP.

Kathleen ble i januar funnet delvis avkledd og livløs på veien foran huset hun delte med ektemannen.

Obduksjonen og etterforskningen viser at 42-åringen døde etter å ha blitt slått i hodet med en spritflaske.

Drapet og avsløringen om Kathleens dobbeltliv har vakt stor oppsikt i lokalsamfunnet.

Politiet mente at husmorens dobbeltliv kan ha vært relevant for saken, men i avhør har William Jeffrey West hevdet at han ikke hadde noe imot at kona tjente penger på å dele eksplisitte bilder av seg selv på nettet under kallenavnet «Kitty Kat West».

TILTALT: William Jeffrey West på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Kathleen hadde lukkede Instagram- og Twitter-profiler hvor hun jevnlig la ut lettkledde bilder av seg selv og ledet sine over 50.000 følgere til et betalingsnettsted hun drev hjemmefra.

Politisjef Lemley sier at politiet tror at William visste om konas onlineaktiviteter, men de ønsker ikke å uttale seg om de mener at dobbeltlivet var årsaken til drapet.

Smilte og lo

En overvåkningsvideo viser et lite glimt av Kathleens siste kveld, da hun 12. januar klokken 21 gikk inn i et alkoholutsalg sammen med ektemannen.

SOLGTE BILDER: Kathleen la jevnlig ut lettkledde bilder av seg selv på Twitter, hvor hun ledet potensielle bildekjøpere til nettsiden sin. Foto: Skjermdump

– De kom inn, og det så ut som om de var på date, forteller eieren av utsalget, Stacey Oglesby, til Inside Edition.

Oglesby sier at paret, som har en 12 år gammel datter sammen, kjøpte to flasker sprit, og deretter forlot utsalget.

I videoen kan man ifølge nettstedet se at paret smiler og ler.

Bare timer senere ble Kathleen funnet død utenfor hjemmet – kun iført en sports-BH, liggende ved siden av mobiltelefonen sin og en av spritflaskene hun og ektemannen kjøpte.

Vil bevise sin uskyld

William Jeffrey West, som jobber som sikkerhetsvakt på et nærliggende universitet, nekter for at han har noe med drapet å gjøre, og sier at han kommer til å kjempe for å bevise sin uskyld.

44-åringens forsvarsadvokat John Robbins sier også at West visste om konas dobbeltliv, og at han ikke reagerte sterkt på dette.

​