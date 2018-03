Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Familien står på trappene til å bytte bil. Samboeren (i utgangspunktet den fornuftige) har falt for Skoda Kodiaq. Med en 190 hk diesel og lesset med utstyr kommer denne ny på ca 650.00 kroner i femseter-utgaven.

En god del penger for en Skoda syntes jeg. Jeg er kjent med at bilen har fått mye skryt i forskjellige biltester og kom særs godt ut av det også mot nye Volvo XC90.

Men, og det er alltid minst ett men, ser man på prisen kan man for cirka samme sum i dag kjøpe en 2015-modell BMW X5 (2,5 og 3,0l) som er kjørt under 50.000 km og som også er godt utstyrt. Dette er en bil som har tatt et dramatisk prisfall – da nybilprisene på disse lå rundt 1,2 millioner inkludert utstyr.

BMW X5 er en drømme-SUV for mange nordmenn.

Spørsmålet blir da. Hva vil være det smarteste kjøpet? Ny "fornuftig" bil med 5 års garanti, eller en brukt grombil hvor det verste verditapet er tatt og som fremdeles har 2 år igjen på garantien (gitt at den ble kjøpt ny i Norge)?

Så til slutt: Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at når biler testes så settes karakterskalaen i forhold til pris. Altså at det er lettere for en Kodiaq å score bra i en test enn en BMW X5, på grunn av at den er så mye billigere og forventningene da skrus ned. Stemmer dette?

Mvh Gisle

Hei Gisle! Dette var et hyggelig dilemma. For begge bilene må jo sies å være skikkelige grombiler. Nye Kodiaq har virkelig imponert oss i tester. 190 hk-utgaven er også rimelig sprek – og har et hav av plass!

Siden det virker som om dere har bestemt dere for at det blir diesel, tipper jeg dere bor litt utenfor en av de største byene. Der er jo dieselmotor fortsatt et meget godt alternativ, ikke minst på store SUV-er.

Dagens generasjon av BMW X5 er også en svært flott bil. Ikke minst passer 25d og 30d-motorene bilen godt. Selv med 211 hk blir den ikke seig å kjøre. 0-100 km/t tar kun 8,4 sekunder – som er 0,4 sekunder raskere enn Kodiaq. Med 258 hk gjør imidlertid X5 øvelsen på brennkjappe 6,8 sekunder. Da begynner forskjellen i ytelser å bli ganske tydelig...

Skoda Kodiaq – her i Sportline-utgave – byr på enorm bagasjeplass.

Garanti

Når det gjelder garanti har altså Skoda fem år/100.000 kilometer. Men husk at BMW gir dobbelt så lang kjørelengde på sin garanti. Der får du altså 200.000 kilometer – selv om det bare er to år igjen av tiden.

For øvrig er det også mange forhandlere som tilbyr utvidet garanti på såpass nye biler. Her må du bare sjekke litt opp i hva som blir dekket og ikke.

Når det det gjelder kostnader knyttet til eierskap er Kodiaqen billigere, på alle områder: Forsikring, forbruk, deler, service og reparasjoner. Så her er det ren knock out!

Kjøreegenskaper

X5 er noe av det ypperste i sitt segment, hva gjelder kjøreegenskaper. Både innen komfort og når det kommer til aktiv kjøring. Her må altså Kodiaq finne seg i å bli slått.

Men komforten i Kodiaq er meget god – og for mange familier er det det viktigste.

Interiøret i BMW X5 oser premium lang vei. Her er det høy kvalitetsfølelse over alt.

Bagasjerommet er omtrent like stort på begge biler – vanvittige 720 liter i Kodiaq (som femseter) og 650 liter i X5. Det holder i massevis for de fleste.

Hvis tilhenger er viktig for deg, så vinner X5. Kodiaq kan trekke 2,2 tonn (femseter) – mens X5 klarer 3 tonn.

Skoda har en rekke fiffige og praktiske løsninger som ikke så mange andre har – som paraply i døra, dørbeskyttelse, uttakbar LED-lykt, varme i frontruta og noen smarte bagasjeromsfester, for å nevne noe.

BMW slår i bordet med premiumutstyr som blant annet head up display, nattsynassistent, massasje i setene, digitale instrumenter og dynamisk filskiftvarsler. Selv om X5-en er noen år eldre, står den ikke tilbake når det kommer til teknikk.

Penger ...

Bilkjøp handler for de aller fleste om tre hovedkriterier: Følelser, penger og behov.

Store SUVer passer fortsatt fint til en moderne og effektiv dieselmotor.

X5 appellerer nok mest til følelsene. De fleste er enige om at denne ser bedre ut og har mer å by på for å få fram smilet hos deg når du kjører.

Samtidig er det også en apell til følelsene å kjøpe seg en helt ny bil. Det å spekke den opp akkurat slik du vil ha den, og vite at ingen andre har kjørt den før deg... Kodiaq med Sportline-designet synes vi dessuten ser litt sprekere ut enn de andre.

Verditap blir en seier for X5. Den vil trolig holde seg bra i pris, mens en nybil gjerne har et brutalt verditap de første par årene.

Når det gjelder behov er ikke noen av disse bilene overlegne den andre. Begge har masse plass, begge har mulighet for sju seter og begge har dieselmotor med et oppgitt blandet forbruk på mellom 0,5 og 0,6 l/mil.

Jeg kan ikke gi deg svaret på hva du skal kjøpe, for det må du vurdere selv. Men personlig, hadde jeg gått for X5. Rett og slett fordi følelsene vinner.

Tester

Det du sier om vurdering av biler i forhold til pris stemmer til en viss grad.

En bil i premiumsegmentet kan ikke vurderes helt på samme vilkår som en billigbil. Så ja, når vi tester, så måler vi totalopplevelsen opp mot pris. Det betyr at det stilles litt strengere krav til toppkarakter for de dyreste bilene.

At en bil til 300.000 kroner får terningkast 5, betyr ikke dermed at vi likestiller den med en millionbil som får samme karakter. Her må karakteren settes inn i en kontekst. Og det har blant annet med pris å gjøre.

Uansett – lykke til med bilvalget! Begge alternativene er i alle fall drømmebiler for mange.

