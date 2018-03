Ledelsen i Kristelig folkeparti møttes mandag på Stortinget før det ekstraordinære landsstyremøtet der de skal avgjøre om de stiller seg bak mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug eller ikke.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er for tiden i pappaperm, men har avbrutt denne for å være med på den historiske beslutningen.

– Det er jo veldig krevende. Det er en statsråd som har opptrådt på en måte som skaper et samfunn vi egentlig ikke ønsker. Samtidig ser vi statsministeren truer langt på vei med kabinettspørsmål. Det gjør det veldig vanskelig for KrF, sa Ropstad til TV 2.

– Er KrF beredt til å felle regjeringen?

– Det er det vi skal diskutere nå, og derfor må jeg inn i dette møtet, sa en ordknapp Ropstad.

– Klart det er en vanskelig sak

Heller ikke nestleder Olaug Bollestad ønsket å si hva hun tenker før møtet. Hun ønsket ikke å svare på om hun har bestemt seg.

– Det har jeg sikkert, men det sier jeg ikke til TV 2 nå.

– Er det en vanskelig sak å bestemme seg for?

– Klart det er en vanskelig sak, var alt Bollestad ønsket å si.

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsket ikke å gi noen kommentar på vei inn i ledermøtet.

Vil ikke la Stortinget diktere

Landsstyremøtet i KrF starter klokken 12 på Stortinget. Da vil Hareide starte med en kort innledning som er åpen for pressen, før dørene lukkes og KrF i realiteten avgjør skjebnen til den sittende regjeringen.

KrFs beslutning blir avgjørende for om Sylvi Listhaug blir sittende som justisminister, men konsekvensene kan bli enda større.

Kilder TV 2 har snakket med slår fast at statsminister Erna Solberg ikke vil la Stortinget diktere hvem som sitter i hennes regjering, og at hun vil stille kabinettspørsmål hvis mistillitsforslaget går i gjennom.

Dermed kan det politiske dramaet – som startet med et Facebook-innlegg – ende med at hele regjeringen må gå.

Krisemøte i Frp

Fremskrittspartiet har også innkalt til krisemøte mandag, noen timer etter at KrF lukker dørene.

– Vi har kalt inn Frps stortingsgruppe inn til gruppemøte, og bakgrunnen er mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Det ordinære gruppemøtet onsdag er flyttet til mandag klokken 15, bekrefter Frps pressevakt overfor NTB.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.

– Vi har varslet stortingsgruppa om at det kan bli et gruppemøte mandag ettermiddag. Det ser vi som helt naturlig sett i lys av situasjonen som har oppstått, og det forhold at KrF skal ha et landsstyremøte tidligere på dagen, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Det er egentlig bare en framskynding av gruppemøtet som vi skulle avholdt på onsdag, tilføyer han.

Avlyst Svalbardbesøk

Listhaug har avlyst et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag. Bakgrunnen for avlysningen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget tirsdag 20. mars.

I en kort kommentar til TV 2 i Alta fredag sa statsminister Erna Solberg at hun vil kommentere mistillitsspørsmålet i Stortinget tirsdag.

Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Listhaug. I ettertid har også Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget. Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG). Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.

