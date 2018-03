Ny bokavsløring: Prins Harry var bare centimeter fra å bli drept

ENGASJERT: Prins Harry under rundborskonferansen sammen med hiv-leger på King's College Hospital i London i 2016. Foto: Matt Dunham/AP

Prins Harry og troppen hans slapp såvidt unna med livet i behold etter at de nesten kjørte over en mine i Helmand-provinsen i Afghanistan. Det kommer frem i den nye biografien om prinsen, «Harry: Life, Loss, and Love».