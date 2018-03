Den kinesiske komedien «Crazy alien» ventes å ha premiere i 2019, men allerede nå får filmen massiv oppmerksomhet – og ikke av den positive sorten.

Regissør Ning Hao (40) har fått både dyrevernorganisasjonen PETA og hovedrolleinnehaver Matthew Morrisen på nakken.

Dyremishandling

I en video publisert av PETA kan man se hvordan en hund, angivelig av rasen schæfer, er innelåst i et bur for deretter å bli slengt gjennom luften og bli kastet ned i iskaldt vann.

Og ikke bare én gang. Den horrible scenen ble gjort flere ganger på ordre fra regissøren, skriver TMZ.

Se klippet i videovinduet øverst i saken.

Nå raser dyrevernorganisasjonen, og mener at Hao aldri bør få arbeide med dyr igjen.

Regissør Ning Hao er på dypt vann. Foto: Stella Pictures

– Vi kommer til å kreve at regissøren aldri kan få jobbe med levende dyr igjen. Vi kommer også til å kreve at scenen klippes bort fra filmen. Etter dette er har vi en rekke tiltak som vi planlegger å få gjennomført, for dette er skummelt, sier Moira Colley, pressesjef i PETA til Indiewire.

Scenen ble spilt inn i Kina i november i fjor, og dyrevernorganisasjonen fikk tips om mishandlingen, samt video, fra en person i produksjonen som ville holde seg anonym.

Tar avstand

Hovedrolleinnehaver Matthew Morrison, kjent fra tv-serien Glee, befant seg ikke på settet da scenen med schæferhunden ble spilt inn. Nylig ble han gjort oppmerksom på mishandlingen.

– Jeg har akkurat blitt gjort oppmerksom på hendelsen og har sett videoen fra innspillingen jeg gjorde i Kina. Det er hjerteskjærende å se dyr bli behandlet på denne måten.

– Hadde jeg vært tilstede, eller visst om det, ville jeg har gjort alt i min makt for å stoppe det, sier han i en uttalelse til TMZ.

Matthew Morrison sier opptaket fra Kina er hjerteskjærende. Foto: Matt Sayles/NTB scanpix

Produksjonen beklager

18. mars gikk produksjonen ut med en pressemelding der de beklager, men skriver også at hunden ble godt ivaretatt under innspillingen.

«Vi beklager overfor alle dyr som ble mishandlet på settet. Vi forsøker alltid å behandle alle i produksjonen, mennesker som dyr, med stor respekt. Vi er dypt lei oss for rapportene om dyremishandling i vår produksjon. Det finnes ingen unnskyldning for at det ikke er blitt tatt hensyn til velferden til ethvert dyr som er blitt tatt med i filmen.»

«Vi vil granske og få full oversikt over våre sikkerhetstiltak med dyr. Vi vil også ønske en mye etterlengtet diskusjon om levende dyr på filmsett i Kina velkommen.»

«Til tross for å ha feilet under innspillingen, ble hunden tatt godt vare på på settet. Eieren var tilstede under hele innspillingen. Likevel, ingen forklaring kan unnskylde det denne uskyldige hunden har måttet gjennomgå, og vi er dypt lei for det», står det blant annet skrevet i pressemeldingen som er publisert av Indiewire.