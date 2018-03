Stadig mer av politiets arbeid ute på veiene gjøres med hjelp av kameraer. En ting er fotobokser som det blir stadig flere av. En annen er skiltscannere som blant annet brukes i forbindelse med kontroller.

Her blir bilene registreringsnummer fotografert like før kontrollstedet, så kjøres de mot en database for å sjekke om dette er en bil som bør vinkes inn.

Dette har vist seg å være et både effektivt og treffsikkert hjelpemiddel. Men det forutsetter at registreringsnummeret er fullt synlig. Og det er det ikke alltid.

Kald vinter

I Sverige går politiet i Umeå nå ut med en advarsel til bilistene, på sin Facebook-siden. Politiet har nemlig sett seg lei på en tydeligvis ganske utbredt praksis, der mange vikler ledningen til motorvarmeren opp rundt ekstralysene i front på bilen før de kjører avgårde.

Problemet med den løsningen er at ledningen kan dekke over skiltet, dermed får ikke politiet brukt hjelpemidlene sine ute i trafikken. Problemet skal ha vært ekstra stort i år, ettersom det har vært en kald vinter også i Sverige.

– Ta bort kabelen, så er vi fornøyde, sier Johan Löfstedt som er trafikkpoliti i Umeå.

1.500 kroner i bot​

Utspillet har vakt oppsikt, og mange bilister har reagert på at politiet truer med bøter på 1.500 kroner.

– Jeg ser at folk blir irritert og at dette vekker følelser. Men det er bare å la være å ha noe foran skiltet, så slipper vi å treffes, sier Löfsted som har jobbet som trafikkpoliti i over 20 år.

PS: I tilfelle du skulle lure: Det er naturligvis regler rundt dette i Norge også. I kjøretøyforskriften står det blant annet: Kjennemerke skal være godt synlig og ikke dekket av uvedkommende gjenstander. Kjennemerke skal være sikkert festet til kjøretøyet. Dersom kjennemerke er festet med skruer, må skruehodene være slik plassert at de ikke forandrer lesbarheten eller gjør det mulig å mistyde bokstaver eller tall.

