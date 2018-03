Midtjylland-SønderjyskE 2-1

Gustav Wikheim ble matchvinner for Midtjylland da han satte inn 2-1 mot SønderjyskE i det 89. minutt.

Måten målet kom på debatteres heftig i Danmark, og blir omtalt som en skandale.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren scoret etter en kontring der SønderjyskE-spillerne beskyldes for ikke å ha gjort deres beste i returløpene.

Det skriver danske Ekstrabladet.

Lettere nedrykksgruppe

Tapet gjør nemlig at SønderjyskE havner på åttendeplass i Superligaen. Dermed havner de i den letteste nedrykksgruppen med Hobro, Lyngby og Helsingør. Der tar klubben med seg en god luke ned til nedrykksstreken.

Med uavgjort ville de havnet på sjuendeplass, som ville sendt dem i den vanskeligste nedrykksgruppen. Der ville avstanden til streken vært betydelig mindre, skriver den danske avisen.

En av SønderjyskEs profiler, Christian «Greko» Jakobsen, gikk langt i å antyde at målet ble sluppet inn med vilje i TV-intervjuet etter kampen.

– Det sårer stoltheten. Men man gjør det beste for klubben. Det er latterlig, det her, sa han til danske TV3 Sport.

Beklaget Twitter-melding

Statement fra klubben omkring liveopdatering af FC Midtjylland-kampen. Skribenten er iøvrigt meget ked af det og beklager dybt ordvalget. #sldk pic.twitter.com/rtDvKGQvHg — SønderjyskE Fodbold (@SEfodbold) 18. mars 2018

Da scoringen var et faktum, kom også personen som stod bak liveoppdateringene fra klubbens egen Twitter-konto med et av årets sleivspark – og satte ytterligere fart på spekulasjonene om at målet ble sluppet inn med vilje.

– Det er det minst irriterende målet i 89. minutt noensinne. Vi er tilbake i den gode nedrykksgruppen, skrev personen.

SønderjyskEs sportssjef, Hans Jørgen Haysen, avviste etter kampen at målet var blitt sluppet inn med vilje. Senere besluttet klubbledelsen å slette den kontroversielle tweeten og beklage innholdet.

– Vi kan som klubb ikke stå for innholdet i tweetene, da de ikke er i tråd med våre verdier, skriver klubben blant annet, og antyder at det er en ung ildsjel som har stått bak meldingen.

Reagerer kraftig

Sportssjef i Ekstrabladet, Allan Olsen, reagerer på SønderjyskEs opptreden. Han omtaler det hele som en skandale, og mener det svekker Superligaens troverdighet når en situasjon der både vinner og taper er fornøyd med kampresultatet kan oppstå.

– Det underminerer all sportslig verdi, troverdighet og fair play at det kan spekuleres på et slikt nederlag, skriver Olsen, som mener Twitter-meldingene er en «sak DBU (Det danske fotballforbundet, journ. anm) selvsagt bør kikke nærmere på».