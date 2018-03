19. mars 1968. Klokken 1100 denne vårdagen gikk stortingspresident Bernt Ingvaldsen på talerstolen i Stortinget for å overbringe kong Olavs høytidelige meddelelse om at «HKH kronprins Harald har inngått forlovelse med frøken Sonja Haraldsen».

Nyheten gikk umiddelbart ut til det ganske land. NRK radio avbrøt straks sitt ordinære program – og storavisene kom i løpet av noen korte formiddagstimer ut med ekstrautgaver…Og bare to timer etter kunngjøringen kom det nyforlovede paret sammen ut på Slottsbalkongen for aller første første gang.

«Og dette har vi ventet på så lenge» sang en gruppe studenter fra Meningsfakultetet, som hadde samlet seg på Slottsplassen begeistret.For nå var ni års ventetid endelig over…

Jeg husker faktisk selv godt denne spesielle tirsdagen…Jeg var den gang i militæret – på Reitan utenfor Bodø, og satt på en kafé inne i byen og ventet på neste buss «hjem» til basen.

Sort/hvitt-bildene fra Slottet flimret over skjermen på et fjernsynsapparat i et hjørne av kafé-lokalet.

PÅ SLOTTSBALKONGEN: Et lykkelig par vinker til de mange hundre som hadde samlet seg ute på Slottsplassen. For første gang kunne Harald og Sonja vise sin kjærlighet offentlig – og deres store lykke var ikke til å ta feil av, (ntb)

Og for første gang så jeg en jublende glad kronprins Harald med en vakker mørkhåret kvinne ved sin side.Jeg husker godt at jeg ble slått av den unge kvinnens strålende smil og gnistrende mørke øyne.

Som jo Harald selv også har sagt var det første han falt for hos sitt livs hjerter dame.

Og jeg husker at jeg merket meg med beundring frk Haraldsens enkle eleganse og stilrene antrekk, som jo snart skulle få navnet “Sonja-stilen” og bli kopiert av mange norske kvinner.

Jeg kan for øvrig røpe at Sonja faktisk var kledd helt i sort denne dagen – og ikke marineblått, som så mange medier etterpå skrev i sine reportasjer. Ja, på datidens dårlige fargebilder i ukepressen så den elegante dobbeltspente kjoledrakten fra Molstad da også mørk blå ut…

JUBLENDE MENNESKEMENGDE: I løpet av formiddagen samlet en stor menneskemengde seg på Slottsplassen. Og en gruppe studenter sang: “Og dette har vi ventet på så lenge…”. (ntb/scanpix)

Mange år senere kunne Sonja selv imidlertid lattermildt røpe at «ingen hadde fortalt henne at man ikke bærer sort på Slottet til daglig!» Bortsett fra ved sorg da…

Ja, dette må vel være både første og siste gang vår svært så klesbevisste førstedame ikke har kledd seg riktig og fulgt kongelig etikette…Perfeksjonist til fingerspissene som hun jo er!

Som det tydelig framgår av bildene, manglet det nyforlovede paret også forlovelsesringer ved fotosesjonen på Slottet 19. mars.

Så like etter denne seansen dro de to i ro og mak ned til daværende Gullsmed Tostrup på Karl Johan, der de kjøpte to helt enkle gullringer…

Helt maken til ringene enhver Olav og Kari brukte den gang!Inskripsjonen ble da også den helt vanlige norske: «Din Harald» og «Din Sonja» – samt «19.3.1968».

– HUSKER GODT DEN DAGEN! – Jeg husker godt den dagen i mars for 50 år siden, sier tv2s kongehusekspert Kjell Arne Totland. – Jeg var i miliæret – og satt på en kafé i Bodø og ventet på buss til basen, da jeg så en jublende glad kronprins Harald og en vakker mørkhåret dame på sort/hvitt fjernsyn. Og jeg husker jeg var glad på deres vegne. (tv2)

