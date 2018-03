Se Steffen Iversens uttalelser fra søndagens FotballXtra i videovinduet øverst!

Det norske landslaget samles denne uken til to TV 2-sendte kamper mot Australia (fredag) og Albania (neste mandag).

Fraværet til de to største Premier League-profilene, Joshua King og Alexander Sørloth, er merkbart, og gjør at Lars Lagerbäck må tenke alternativt på spissplass.

De forestående kampene, samt angrepsprofilenes forfall, ble tema i søndagens FotballXtra-sending, og Steffen Iversen kan kjenne seg igjen i englandsproffenes situasjon.

– Noen ganger får du noen skader og slike ting som gjør at det er en risiko å dra på landslagssamling. Det var flere ganger da jeg spilte at jeg dro og ble sendt hjem igjen dagen etter fordi du måtte på sjekk. Slike ting kan skje, men du kan bli presset. Spesielt i England kan du bli presset til å ta en avgjørelse om at dette ikke er så viktig. At det er «viktigere med den kampen vi har i neste uke enn at du reiser og spiller en kamp for Norge». Sånn er det. Det er noen som ikke takler det, og så er det noen som kommer seg og spiller kampene for Norge også. Men for oss som sitter og ser på, og oss som spilte der, så er det viktig at alle sammen var med til enhver tid, sa TV 2s nye fotballekspert.

NFF kjenner seg ikke igjen i Iversens beskrivelser

Sørloth stod over Crystal Palaces bortekamp mot Huddersfield lørdag, mens King spilte 90 minutter for Bournemouth i oppgjøret mot WBA samme dag. Allikevel kom det forfallsmelding fra begge to (samt Haitam Aleesami fra Palermo) søndag.

– Jeg så ikke på sendingen, men kjenner meg ikke igjen i det Iversen sier. Det ikke noe vi har opplevd her. De forfallene vi har fått er reelle grunner til å ikke være med. Aleesami har ikke spilt på mange uker og Sørloth var ikke i den siste Palace-troppen på grunn av skade. King spilte den forrige kampen, men har meldt forfall av andre grunner, sier kommunikasjonsdirektør i NFF Svein Graff til TV 2.

King har tidligere snakket om hvor viktig den forestående kvalifiseringen er for ham, og at han drømmer om å spille mesterskap for sitt land.

– Jeg har lyst til å skyte Norge til en ordentlig turnering. Ikke bare sånne treningskamper som det har vært en del av det siste året. Jeg har sittet så mange ganger på Kontraskjæret og sett på kamper, og drømt om at jeg en gang selv skal spille mens alle satt der. Gå av kampen og sett at gutta mine har sendt en snap av at jeg spilte og scoret et mål i enten EM eller VM. Det er en av mine store drømmer, fortalte han til TV 2 i desember.

– Viktig å samle de spillerne man faktisk skal bruke i kvaliken

I FotballXtra så Iversen tilbake på egen karriere, med tøft kampprogram i engelsk fotball og hvordan det på samme tid var å få en telefon om uttak til privatlandskamper på dette stadiet i sesongen.

– Du spiller med flagget på brystet, så for meg betydde det akkurat like mye å spille privatlandskamper som det gjorde å spille i kvaliken. Du møter igjen guttene som du har vært sammen med i mange år, og sjeldent møter når du spiller i forskjellige ligaer eller på forskjellige lag i England, sa TV 2s fotballekspert i søndagens FotballXtra-sending.

Se Norges kamer mot Australia (23. mars) og Albania (26. mars). Begge kampene ser du på TV 2 og TV 2 Sumo!

TV 2 Sumo: Her får du tilgang!

Den tidligere Tottenham-proffen Iversen mener også at det er viktig for landslaget å få disse døgnene sammen, både samholds- og fotballmessig.

– For meg var det bare kjempeartig å få være med der. Du kan få en uke, og noen ganger to, der du er samlet og får trent sammen. Det tror jeg er viktig for landslaget, at man samler de spillerne man faktisk skal bruke i kvaliken og det blir litt mer «kjenning» mellom de guttene der. Det synes jeg har manglet på landslaget de siste årene, sa han.

Også Drillo var på plass i FotballXtra-studio søndag, og den tidligere landslagssjefen skulle ønske at han fikk se Sørloth i de norske landskampene nå i slutten av måneden.

– Lagerbäck har sagt at de fremdeles skal finne fram til en kjerne på 15-16 spillere. Der er han ikke ennå, men det er veldig synd. Det skulle vært veldig artig å sett Sørloth nå. Han har hatt en spennende åpning i Premier League, sa TV 2s fotballekspert.

Flere kan erstatte dem - ulike favoritter

Senere i søndagens program ble det også diskutert hvem i den norske troppen som bør få sjansen på topp i Premier League-spillernes fravær. Kandidatene er nemlig flere.

– Hvem har du lyst til å se på Norge? spurte programleder Marius Skjelbæk.

– Jeg har sett Ola Kamara i noen kamper i MLS, og jeg synes han har vært frisk. Han har scoret noen mål, så jeg liker litt den typen der. Vi mangler kanskje våre aller største stjerner. En Kamara som jobber litt, har et bra drag og nå har begynt å score litt? Ola Kamara på topp, sa Steffen Iversen.

– Vi har mistet de to beste spissene, og i tillegg til Ola Kamara har vi også Bjørn Maars Johnsen, som har scoret et tosifret antall mål i den nederlandske ligaen. Jeg følger i tillegg også en del svensker på Twitter, og der var det en som skrev at Tarik Elyounoussi var fantastisk god i dag. Så Lars Lagerbäck har fortsatt gode alternativer, selv om han mangler sine to beste og de to som sannsynligvis kommer til å spille når vi kommer til høstens Nations League når det virkelig skal telle, sa Jesper Mathisen.

En kandidat kan være Martin Ødegaard, som er blitt brukt i en hengende spissrolle både av Per-Mathias Høgmo på A-landslaget og Leif Gunnar Smerud på U-landslaget. I Lagerbäcks 4-4-2 tror ikke Mathisen det blir en slik rolle på unggutten.

– Jeg tror det blir på en kant. Hvis han har utgangspunktet sitt på kant, så kan han jo også komme inn og være bak to spisser. Det vil være rart å plutseig legge om til to spisser. Den ene kanten tar Moi Elyounoussi. Han tar den sju dager i uka, og så må Martin Ødegaard kjempe om å være en joker, sa Mathisen.

– Ødegaard er en fantastisk god fotballspiller, men sluttproduktet har manglet de siste årene. Han må bli enda mer direkte i spillet sitt. Jeg vil heller få ballen fremover på banen, der vi scorer mål, hurtigst mulig, sa Iversen.

Se Norges kamer mot Australia (23. mars) og Albania (26. mars). Begge kampene ser du på TV 2 og TV 2 Sumo!

​​TV 2 Sumo: Her får du tilgang!