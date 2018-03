Newzealandske Chad Scrivener (22) og broren Theo (24) hadde gjort bilen sin klar for villsvinjakt fredag.

I et bur på bagasjeplanet på brødrenes Toyota Hilux lå de tre jakthundene klare.

Da brødrene i et kort øyeblikk var borte fra huset sitt i Kaitaia, kom tyver til stedet.

– Tyvene kjørte en bil rett inn i inngangsdøra deres. De robbet huset, og der inne fant de også ekstranøkkelen til pickupen. De kjørte avgårde med den, forteller brødrenes far, Malcom Scrivener til New Zealand Herald.

Trofaste jaktkamerater

Også jaktutstyr for over 50.000 kroner ble stjålet.

Tyvene hadde kræsjet bilen inn i et gjerde. Deretter dynket de den i bensin og tente på. En av de tre hundene klarte å slippe unna og ble funnet i veikanten. Saken har skapt voldsomt raseri på New Zealand.

Bilen var utbrent.

– Alt de hadde å gjøre var å slippe løs hundene. Det gjorde de ikke. Alt annet kan erstattes, men ikke disse to dyrene. Hvem er så syke at de brenner hunder, sier faren til avisen.

Han sier at familien mener å vite hvem som står bak, men at de venter på at politiet skal ferdigstille etterforskningen.

Hundene hadde vært med familien på utallige jakturer over mange år.

Avskyelig

Ansvarlig i det lokale brannvesenet, Dave Ross, sier til avisen at det var en avskyelig ting å gjøre, og noe av det verste han har sett.

– Det er forskjellig grader av tyveri. Å stjele et kjøretøy er én ting, men å tenne på en stjålet bil når det er dyr inni, det er bare helt sykt. Jeg har aldri sett noe liknende.

Han håper politiet tar gjerningsmennene.

– Denne type vold påvirker oss alle.

