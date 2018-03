Se målene i Sportsnyhetene over!

Brann tok tre poeng i sin utsatte seriepremiere med 2-0-seier hjemme mot Bodø/Glimt i Eliteserien søndag.

Steffen Lie Skålevik var der måltyven han skal være og satte inn Branns første seriemål etter 20 minutters spill.

– Det er veldig viktig for spisser å komme i gang. Begynner det å gå tre-fire-fem kamper før du scorer, får du høye skuldre. Det slipper han nå, og når han scorer i den første kampen kan det fort bli som i Start, sa Steffen Iversen i FotballXtra-studio.

– Ny dimensjon

​Dersom Skålevik virkelig skulle finne målformen og banke inn mål på bestilling denne sesongen, vil det tilføre Brann noe helt nytt.

– Brann har ikke hatt en spiss som har scoret mål og likevel tatt sølv. Hvis han kan komme i gang og levere nå, har de en ny dimensjon de virkelig har savnet de siste sesongene, sa TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Scoringen kom etter at Fredrik Haugen snappet ballen like utenfor Bodø/Glimts 16-meter og brente av et skudd som serbiske Zoran Popovic i Glimt-buret måtte gi retur på. Returen tok altså Skålevik seg av.

Fire minutter før pause skulle bergenspublikumet få mer å juble for da Vito Wormgoor økte ledelsen fra straffemerket.

Dommer Tommy Skjerven hadde ikke annet valg enn å blåse da Gilli Rólantsson kom alene med Popovic. Serberen la Rólantsson i bakken.

Nær utligning

Trond Olsen var nær utligning da han skjøt i nettveggen etter en drøy halvtime, men Brann gikk til pause med en fortjent ledelse halvveis.

Brann fortsatte å kontrollere i annen omgang og slapp ikke til gjestene til noe annet enn noen småfarligheter med sjeldne mellomrom.

Jens Petter Hauge kom inn for Glimt etter 65 minutter og markerte seg nesten umiddelbart. Fra 20 meter klemte han til ballen, men måtte se at den traff Sahin-Radlingers venstre stolpe.

Gjestene kom mer inn kampen og satte Brann under et visst press. Det siste kvarteret hadde hjemmelagets forsvar mer enn nok å gjøre, og Glimt skapte nok sjanser til å kunne score. Men ballen ville ikke inn, og da Skjerven blåste av kampen kunne de aller fleste av de nesten 8500 tilskuerne juble for tre poeng i seriepremieren.

Slitne

​– Vanvittig deilig. Vi kjører et høyt press på en tung bane og blir slitne utover i annen omgang, men vi vinner 2-0 på en typisk første seriekamp. Men vi er i gang, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

Brann fikk seriepremieren mot Ranheim utsatt på grunn av baneforholdene i Trondheim, mens nyopprykkede Bodø/Glimt innledet comebacket på øverste nivå med 3-1 mot Lillestrøm.

I neste runde reiser Brann til Drammen for å møte Strømsgodset, mens Bodø/Glimt tar imot Haugesund.

(©NTB)