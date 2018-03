Se vinnermålet i vinduet øverst!

Seieren gjør at Molde allerede har skaffet seg en luke på fem poeng ned til Rosenborg.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, understreker at Rosenborg fortsatt er klare favoritter, men tror Molde er laget trønderne uroer seg for – om de først uroer seg for et lag.

– Jeg tror Rosenborg gir blaffen i alle lag, men de følger litt med på Molde. De har et apparat, en stall og en ellever som kan utfordre Rosenborg om de fortsetter å rote. Jeg tror fortsatt Rosenborg tar gullet rimelig greit, men er det noen som kan utfordre er det Molde som kan det, sa Mathisen i FotballXtra-studio.

Seriefavorittene møtes i runde fire

Han roser Molde for å være kyniske når de måtte i 1-0-seieren over Haugesund, samtidig som de til tider viste seg frem offensivt i første omgang.

– De viste at de har en del spillere offensivt i den klassen trenger å være for å kjempe helt der oppe med Rosenborg. Jeg tror Solskjær er ekstremt fornøyd med dette, sier TV 2s fotballekspert etter kampen.

Der Rosenborg har en tøff bortekamp mot Odd i runde tre, får Molde det enklere på papiret med Tromsø hjemme. Skulle alt gå veien for Solskjærs menn, kan de dra til Lerkendal i runde fire med en luke på åtte poeng.

– Rosenborg har allerede begynt å få press på seg. Skulle Molde ha tolv poeng og Rosenborg ett etter den kampen, ser det tungt ut for Rosenborg, påpeker Steffen Iversen.

Utsøkt Normann-innlegg

Aursnes satte hodet på et innlegg fra Mathias Normann etter ni minutter. Først plasserte Aursnes ballen i stolpen, men returen havnet hos Normann som svingte ballen inn igjen til midtbanekollegaen på utsøkt vis.

– Det er et veldig bra innlegg. Han slår den akkurat slik at keeper ikke kan gå ut, mellom stopper og keeper. Det er alltid fordel for spissene, sa Steffen Iversen i FotballXtra-studio.

Da den tidligere Rosenborg-spilleren ramset opp de beste servitørene han har spilt med, nevnte han blant andre Marek Sapara. FotballXtra-panelet var raske med å dra paralleller til slovaken.

– Det var litt Sapara over det. Jeg skal ikke dra det helt til Beckham. Men Sapara og Beckham har disse høyreføttene, og det var litt Sapara-Beckham over Normann her. Det kan du si, sa Mathisen med et glimt i øyet, og slo fast:

– Normann har startet sesongen meget bra. Han var enormt god for Bodø når han var frisk og i form, og er en av de mest spennende balanserende midtbanespillerne vi har i dette landet. Han har vært god for Molde i dag, og styrt den midtbanen i dag.

Molde inntar tabelltoppen

Hjemmelaget jaktet utligning mot et forsvarende Molde-lag, men klarte ikke få hull på Andreas Linde.

Molde inntar tabelltoppen etter to serierunder med to strake seirer, mens Haugesund ikke klarte å kopiere seieren mot Odd fra første serierunde.

En strek i regningen for Molde var at Thomas Amang hinket av banen etter 56 minutter. Spissen ble liggende etter en smell, kom seg opp igjen, men måtte til slutt bytte. Vegard Forren måtte også ha behandling før han senere ble byttet ut etter 77 minutter.

Haugesund og Molde hadde begge lyst til å angripe i innledningen på kampen. Hjemmelaget var farlig frempå de første minutter, men det var MFK som fikk uttelling ved Aursnes.

Haugesund fortsette å ha et lite initiativ fram til pause, men Molde var farligst da de var på besøk i 16-meteren til FKH.

Ropte på straffe

Molde var ikke like ivrige i angrep i andre omgang, og spillet ble stykket opp av flere skader, særlig hos bortelaget.

Haugesund og Frederik Gytkjær ropte på straffespark da han gikk ned i feltet med ti minutter igjen, men dommer Tore Hansen lot seg ikke lure.

Ole Gunnar Solskjærs menn valgte å forsvare seg til tre poeng i avslutningen, og lyktes med det.

