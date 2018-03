KrF ba om en uforbeholden unnskyldning etter Sylvi Listhaugs Facebook-status. Det mener statsministeren at de har fått. Nå er spillet om regjeringsmakt i gang.

Forslaget KrF skal svare ja eller nei til i Stortinget tirsdag kommer fra partiet Rødt og lyder: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit».

For mange i KrF som jeg har snakket med er det lett å svare ja på spørsmålet om mistillit etter at forholdet til Frp-statsråden har blitt gradvis forverret over tid. De gir uttrykk for at det er langt vanskeligere å si at de har tillit til Sylvi Listhaug.

Men dersom de stemmer for mistillitsforslaget sier kilder nær statsministeren til meg at hun ikke vil akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. Hun ønsker ifølge kilder å markere en grense for forholdet mellom stortinget og regjeringen. Grunnlovens § 12(2) fastslår at det er Kongen (i praksis statsministeren) som fordeler forretningen mellom statsrådene. Derfor vil statsministeren ifølge kildene trolig stille kabinettspørsmål i Stortinget tirsdag.

Da havner KrF-leder Knut Arild Hareide i et dilemma. Vil han kaste Erna Solberg som statsminister, etter at han i fjor høst gikk til valg på at hun skulle bli statsminister? Rett nok for en regjering uten Frp, med KrF og Venstre.

Kan KrF kaste en borgerlig regjering? I 1986 kastet Fremskrittspartiet Kåre Willochs borgerlige regjering på forslag om å øke bensinavgiften. I 2000 kastet Høyre Kjell Mange Bondeviks sentrumsregjering etter kabinettspørsmål på gasskraftsaken. Begge gangene var svaret at de ikke så seg tjent med borgerlig samarbeid slik det var. Spørsmålet er om KrF ser seg tjent med dagens borgerlige samarbeid mellom Høyre, Frp og Venstre, mens de selv etter valget er støtteparti fra sak til sak i Stortinget.

Et mistillitsforslag som kommer på grunnlag av uttalelser fra en statsråd, er utenfor all kutyme (skikk og bruk) i Stortinget. Normalt skjer dette som en konsekvens av politiske handlinger, brudd på informasjonsplikten overfor Stortinget eller andre formelle feil en statsråd har begått.

Hvor viktig er forholdet til de andre partiene på borgerlig side for KrF og vil det bli forsuret om de kaster regjeringen, bare en uke etter at de utgjorde flertallet som tvang stortingspresident Olemic Thommessen til å gå av?

Retorikken til Listhaug er tung å svelge for KrF. Spørsmålet er om KrF tror på Listhaugs unnskyldning, eller om de bare tror det er tomme ord.

Samtidig er velgerne til KrF enige i mye av politikken. Partiet ligger på snittet av målingene nå under sperregrensen. Etter valget har de som i forrige stortingsperiode, mistet flere velgere til de borgerlige partiene enn partiene på venstresiden, viser bakgrunnstallene på målingene jeg har sett.

Et av spørsmålene KrF må stille seg er om de risikerer å skremme vekk kjernevelgerne om de feller en borgerlig regjering og bidrar til at Arbeiderpartiet kan erobre regjeringsmakten, kanskje sammen med Senterpartiet og SV, der KrF blir støtteparti i Stortinget.

KrF står foran et veivalg de hadde regnet med å ta først til høsten eller kanskje ikke før neste år. Alt kommer kjapt på Hareide. Alt er like reellt. Tidspunktet kan være både gunstig og vanskelig for ham. Svaret er ikke gitt.