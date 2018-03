På Facebook har en kronerulling for Leger Uten Grenser virkelig ført til kling i kassa: Det er i skrivende stund blitt samlet inn over 10 millioner kroner til organisasjonen, og summen stiger stadig.

Innsamlingsaksjonen ble startet som en reaksjon på blomsteraksjonen for Sylvi Listhaug.

Nå har det også blitt startet en innsamlingsaksjon for læringssenteret på Utøya. Foreløpig har det blitt samlet inn i underkant av 600.000 kroner til senteret som har som hensikt å utdanne sine gjester om demokrati.

– Overveldende

Daglig leder, Jørgen Watne Frydnes, ved læringssenteret på Utøya beskriver støtten som overveldende.

– Vi har de siste dagene mottatt en overveldende støtte til demokratilæringsprosjektene på Utøya. Det er svært mange givere som hovedsakelig gir mindre beløp, og totalt har vi fått inn i underkant av 600.000 kroner. At så mange har bidratt er helt fantastisk, sier Frydnes til TV 2.

På Twitter trekker mange frem blomsteraksjonen for Sylvi Listhaug som motivasjon for å bidra, men Frydnes selv opplever ikke at bidragene er styrt av dette.

– Vi opplever ikke initiativet som en direkte motaksjon. Svært mange trekker fram viktigheten av å støtte et slikt prosjekt for ungdom som fokuserer på konfliktløsning, toleranse, kritisk tenking og kampen mot hatefulle ytringer, sier Frydnes.

– Initiativet kom opprinnelig fra flere Ap-medlemmer i kjølvannet av filmen «Utøya – 22. juli» og den siste tidens terrordebatt. I løpet av helgen har det så utviklet seg til å bli en innsamlingsaksjon fra personer over hele det politiske spekteret, sier han.

– 100 visne buketter i søpla

Blant de som oppfordrer til Utøya-innsamlingen er det uansett mange som trekker fram Listhaugs blomster.

På Facebook skriver flere av bidragsyterne at de heller gir til læringssenteret enn å bidra til blomsterkampanjen for justisminister Sylvi Listhaug.

Både Robert Greiner og Martin Henriksen, henholdsvis politisk rådgiver og stortingsrepresentant i Ap, oppfordrer begge to på Twitter til å støtte Utøya-initiativet heller enn å gi blomster til Listhaug.

Ikke send blomster. Gi heller et bidrag til Læringssenteret om demokrati og ekstremisme på Utøya.



Vipps: 81335. ❤️https://t.co/ZRQNX6qMQA — Martin Henriksen (@MartinHenriksen) March 17, 2018

Si det med Vipps framfor blomster: 200.000 kroner har kommet inn til Utøya i dag og det viktige arbeidet mot ekstremisme. Vipps det beløpet du vil til #81335 — Robert Greiner (@GreinerNOR) March 17, 2018

Harald Jacobsen, tidligere rådgiver i Ap, skriver følgende: