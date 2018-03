På grunn av snøværet i Tromsø er kampen mellom TIL og Strømsgodset utsatt.

– Trenere og kapteiner på begge lag var enige om at det ikke var forsvarlig å spille, sier NFFs kampdelegat, Roald Magne Johansen, til Eurosport.

Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes mener det var helt riktig avgjørelse.

– Det er helt riktig slik banen ser ut nå. Det ble veldig mye snø. Det hadde ikke vært noe fordel for noen av lagene å spille nå, sier han til Eurosport.

– Det så ikke bra ut da vi kom, men da hørte jeg at de skulle få matten grønn, men den ble egentlig bare hvitere og hvitere etterhvert som tiden gikk, fortsetter Glesnes.

– Umulig å gardere seg mot

​I første runde ble Ranheim-Brann utsatt, mens Sandefjord-Ranheim og Stabæk-Start allerede hadde blitt utsatt i runde to.

– Først og fremst er det veldig synd. Vi var godt forberedt og var klar for å slå Godset, men slik forholdene ble, så tror jeg det er helt greit. Det er litt fare for oss spillere utpå der, når det er så glatt og uforutsigbart underlag, sier Tromsø-kaptein Simen Wangberg til Eurosport.

NFF mener det er umulig å gardere seg mot snøbyger som de som lavet ned over Tromsø søndag kveld.

– Tromsø har tatt alle mulige forholdsregler og iverksatt alle nødvendige tiltak. Men det snøværet vi fikk inn mot kampen er umulig å gardere seg mot. Dommeren hadde ikke annet valg enn å utsette kampen. NFF vil beramme kampen på nytt så raskt som mulig i samråd med klubbene, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF en pressemelding.

– Det blir for dumt

I FotballXtra-studio blir avlysningen møtt med et lite spark i retning Norges Fotballforbund.

– En liten gratulasjon til NFF. En fantastisk start på sesongen, sier Steffen Iversen i FotballXtra-studio.

– Det blir for dumt. Jeg synes det er helt tragisk at vi starter så tidlig. At alle Eliteserie-lagene er med på dette det tror jeg ikke. Det blir ikke bedre av at vi spiller sånne bingo-kamper som det har vært i starten, mener Iversen.

– Håper og tror dette er siste gang

​TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som flere ganger har uttalt seg kritisk om den tidligere seriestarten, er også oppgitt.

– Det snødde i Tromsø før i dag også, men de håpte vel det skulle gi seg. Dette var akkurat det samme for to år siden. Da spilte Tromsø mot Start. Det var en snøballkrig. De spilte 0-0. Det var null interesse for de som så kampen og de som spilte kampen. Det var kjedelig for alle. Sånn sett er det fornuftig å utsette kampen, men det er jo bare rør. Det er en parodi, sier han.

Og slår fast:

– Jeg håper og tror dette er siste gang vi starter norsk fotball lenge, lenge før påske.