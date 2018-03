Saken oppdateres!

Leicester - Chelsea 1-2

Chelsea ble et par nummer for små i Champions League-kvartfinalen mot Barcelona, men de kongeblå prøvde søndag å ta seg videre til semifinalen i FA-cupen.

Det var London-klubben som åpnet best og tok ledelsen ved Alvaro Morata. Halvveis ut i andre omgang var det Jamie Vardys tur til å smile da han utlignet for hjemmelaget.

Kampen gikk til ekstraomganger og der ble Leicester-keeper Kasper Schmeichel avgjørende med en gavepakke til Pedro som satt inn seiersmålet.

Jevnspilt kamp

Leicester åpnet klart best på King Power Stadium og hadde et par skumle dødballer, men Wes Morgan klarte ikke å overliste Caballero i Chelsea-målet i noen av situasjonene.

Ingen av lagene klarte å koble et skikkelig grep om kampen, men kvarteret før pause dro Alvaro Morata seg fri og satt ballen i stolpen fra spissvinkel.

Avslutningen skulle vise seg å være et skremmeskudd om hva som var i vente. For minutter før pause var spanjolen sikker alene med Schmeichel og sendte de kongeblå i føringen.

Andre omgang fortsatte i samme spor som den første. Ingen av lagene klarte å skape de helt store mulighetene, og Chelsea hadde god kontroll på vertene. Så smalt det fra Jamie Vardy etter fire kjempesjanser på rad. To blokkeringer før en stor redning fra Caballero, men avslutningen fra engelskmannen ble i det meste laget for Chelsea og lagene var like langt.

Chelsea svarte umiddelbart, men en offsideplassert Morata seg ballen i stolpen etter et presist innlegg fra landsmann Fàbregas. Kampen dro seg ut i ekstraomganger, og sekunder før første omgang var ferdigspilt bestemte Schmeichel seg for å begi seg ut på en skikkelig bærtur.

Et innlegg fra tidligere Leicester-spiller N'Golo Kanté traff 169 centimeter høye Pedro, som vant duellen mot den danske keeperen, og headet Chelsea tilbake i føringen. En skikkelig brøler fra hjemmlagets sisteskanse.