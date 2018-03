Robert Johansson hadde muligheten til å ta igjen Kamil Stoch i sammendraget, men det ble for mye i det siste Raw Air-rennet i Vikersund.

Kamil Stoch skuffet i første omgangen, men reddet kvelden med et godt andre hopp og tok hjem både verdenscupen og Raw Air sammenlagt.

Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel Andre Tande ga det fremmøtte hjemmepublikumet mye å juble for med trippelseier.

Johansson klinket til med et hopp på 246 meter i andre omgang og tok med det seieren foran landsmann Tande.

– Dette var kjempegøy, og en helt nydelig helg. Det har vært kanonhopping, og hadde bestemt meg for å få med meg farta. Jeg gikk for det rett og slett, og det var en helt rå følelse, sa vinner Johansson til NRK etter seieren.

Nordmannen lå 55,7 poeng bak Stoch i sammendraget og hadde med det en vanskelig jobb foran seg. Etter seieren var forspranget forminsket ned til 37 poeng, men ikke nok til å hindre polakken seieren.

Strålende dag for de norske

Nordmennene leverte virkelig varene i den første omgangen under den siste konkurransen i Raw Air søndag kveld. Realiteten var trippel norsk da samtlige hoppere hadde satt utfor skiflyvningsbakken i Vikersund. Andres Stjernen ledet foran Robert Johansson og Daniel André Tande.

– Det er det beste hoppet jeg har gjort her til nå, så det er veldig gledelig at det kom nå, sa lederen, Andreas Stjernen, etter sitt førstehopp.

Kamil Stoch hadde presset på seg etter en skuffende første omgang, men leverte et kjempehopp på 237 meter og sikret med det både verdenscupen- og Raw Air sammenlagt. Polakken lå på åttende plass etter sitt første hopp, og Robert Johansson måtte håpe på en hel bom for at han skulle ta over ledelsen i Raw Air.

Daniel André Tande fulgte opp Stochs hopp og landet på hele 243 meter, og la press på de to neste nordmennene som satt igjen på toppen. Robert Johansson taklet det meget godt og fløy desto lenger, 246 meter landet mannen med barten på. Sistemann på bommen, Andreas Stjernen, maktet ikke å hoppe langt nok og endte på plassen bak Johansson på første.

Johann André Forfang kom seg inn blant de ti beste på en niende plass, Halvor Egner Granerud på ellevte og Anders Fannemel hoppet inn til en 18.plass.